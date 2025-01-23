«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Рейнджерс» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» идет на 7-м месте в общей таблице Лиги Европы, набрав 12 очков в 6-ти матчах. Английская команда одержала три победы и трижды сыграла вничью, забив 12 голов и пропустив 8 мячей в свои ворота. В двух оставшихся матчах «красные дьяволы» встретятся с «Рейнджерс» и «Стяуа».

Манкунианцы начали турнир с трех ничьих подряд, поделив очки с «Твенте» (1:1), «Порту» (3:3) и «Фенербахче» (1:1). Затем команда с Рудом ван Нистелроем во главе обыграла ПАОК (2:0), а после уже с Аморимом в роли главного тренера справилась с «Буде-Глимт» (3:2) и «Викторией» (2:1).

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, набрав 26 очков в 22-х матчах. В крайнем туре «красные дьяволы» проиграли на своем поле «Брайтону» — 1:3.

«Рейнджерс»

Шотландская команда с 11-ю очками замыкает восьмерку лучших команд турнирной таблицы Лиги Европы. В 6-ти матчах «Рейнджерс» одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение, забив 13 голов и пропустив 7 мячей в свои ворота. В двух оставшихся турах клуб из Глазго сыграет с «Манчестер Юнайтед» и «Юнионом».

В четырех последних матчах турнира «Рейнджерс» не проиграл ни разу — две победы и две ничьи. В крайнем туре «светло-синие» дома разошлись миром с «Тоттенхэмом» (1:1), а до этого разгромили в гостях «Ниццу» — 4:1.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Селтика» на 13 очков. В крайнем туре подопечные Филиппа Клемана разгромили на своем поле «Абердин» (3:0).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в товарищеской игре в июле прошлого года. Победу со счетом 2:0 одержал «Манчестер Юнайтед».

До этого команды еще четырежды пересекались между собой в Лиге Чемпионов. «Манчестер Юнайтед» одержал три победы, еще в одной игре была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.75.