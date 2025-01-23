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    «АЗ Алкмар» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Италии Рома Эредивизия АЗ Алкмар Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    23 января в Алкмаре клуб АЗ примет «Рому» в рамках поединка 7-го тура Лиги Европы. Начало встречи в 20:45 мск.

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    АЗ после шести матчей имеет 8 очков и занимает 20-е место в общей таблице. Клуб не проигрывает уже три тура, имея победу и две ничьи. В прошлом туре хозяева на выезде сыграли вничью 2:2 с «Лудогорцем». В домашнем поединке они разошлись миром 1:1 с «Галатасараем».

    «Рома» с 9 очками занимает 14-ю позицию. «Римляне» не уступают в турнире уже четыре тура. Последние результаты гостей — это домашние 3:0 с «Брагой» и ничья 2:2 в Лондоне с «Тоттенхэмом».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00, который можно прочитать здесь.

    • Букмекеры дают 3.75 на победу АЗ, 2.07 на победу «Ромы» и 3.50 на ничью.

    • Искусственный интеллект предсказывает победу АЗ с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «АЗ Алкмар» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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