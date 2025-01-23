АЗ Алкмар
Рома
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 19-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда набрала восемь баллов и лишь на три пункта отстает от зоны прямого попадания в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восемью позициями.
АЗ Алкмар — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на нидерландское первенство, «АЗ Алкмаар» на чужом поле поделил очки с «Утрехтом» (0:0).
В своем национальном чемпионате коллектив занимает шестую позицию с отставанием в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Касиус, ван Боммель, Садик и Вестервельд, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах «АЗ Алкмаар» ни разу не проиграл при семи победах и четырех ничьих.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, нужно помнить о классе его соперника.
Рубен ван Боммель, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 14-ю позицию — также в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда набрала девять очков и на два балла отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Рома» на своем поле одержала победу над «Дженоа» (3:1).
В национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов.
Не сыграют: травмирован — Кристанте, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рома» ни разу не проиграла при четырех победах и двух ничьих.
Такая форма обещает гостям хорошие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть небольшой перевес в классе.
Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «АЗ Алкмаар» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «АЗ Алкмаар» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей «Рома» выиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.50, победа «АЗ Алкмаар» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «АЗ Алкмаар».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20