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    Глава «Зенита» сообщил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд»

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильский полузащитник Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде».

    Клаудиньо покинет «Зенит»
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    Клаудиньо покинет «Зенит»

    «У нас не было соглашения (о продаже Клаудиньо) с уважаемым "Палмейрасом". Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой.

    В конечном итоге предложение "Аль-Садда" было лучшим как для "Зенита", так и для игрока, принявшего решение присоединиться к Аль-Садду», — приводит слова Медведева ESPN.

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    • Напомним, что контракт Клаудиньо с «Зенитом» был рассчитан до лета 2028-го года. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «сине-бело-голубых» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и сделал 5 голевых передач.

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