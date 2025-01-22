Глава «Зенита» сообщил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд»

Председатель правлениязаявил, что бразильский полузащитникпродолжит карьеру в катарском

«У нас не было соглашения (о продаже Клаудиньо) с уважаемым "Палмейрасом". Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой.

В конечном итоге предложение "Аль-Садда" было лучшим как для "Зенита", так и для игрока, принявшего решение присоединиться к Аль-Садду», — приводит слова Медведева ESPN.

Напомним, что контракт Клаудиньо с «Зенитом» был рассчитан до лета 2028-го года. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «сине-бело-голубых» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и сделал 5 голевых передач.