«Ман Сити» готов заплатить 65 млн евро за защитника «Ювентуса»

Андреа Камбьязо Фото: globallookpress.com
Камбьязо стал трансферной целью «Манчестер Сити», сообщает La Stampa.
По информации итальянского издания, английский клуб готов предложить за 24-летнего итальянца 65 миллионов евро.
Желание «Ман Сити» приобрести Камбьязо может быть связано с предстоящим уходом из команды Кайла Уокера. Андреа способен сыграть в обороне как на левом, так и на правом фланге.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Камбьязо в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 26 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Напомним, Уокер близок к переходу в «Милан».