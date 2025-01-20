«Ман Сити» готов заплатить 65 млн евро за защитника «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Камбьязо стал трансферной целью «Манчестер Сити», сообщает La Stampa.

По информации итальянского издания, английский клуб готов предложить за 24-летнего итальянца 65 миллионов евро.

Желание «Ман Сити» приобрести Камбьязо может быть связано с предстоящим уходом из команды Кайла Уокера. Андреа способен сыграть в обороне как на левом, так и на правом фланге.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Камбьязо в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 26 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, Уокер близок к переходу в «Милан».