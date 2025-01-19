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    «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон» сыграют 19 января в рамках матча 22-го тура АПЛ. Начало игры в 17:00 мск.

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    «Ноттингем» продолжает удивлять. После 21 тура «лесники» держаться на 3-й строчке, имея 41 очко. При этом отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 пункта. «Саутгемптон» проиграл 4 матча подряд и сейчас остается последним с 6 баллами.

    В прошлом туре хозяева добились ничьи 1:1 с «Ливерпулем». «Саутгемптон» ездил в гости к «Ман Юнайтед» и даже смог первым забить, однако довести дело до победы не удалось. По итогу «святые» проиграли 1:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    За «лесниками» остались три последних поединка. В двух из трех встреч они выиграли всухую.

    • Ожидаемо «Ноттингем» стал фаворитом букмекеров. Они принимают ставки с коэффициентом 1.38 и 9.00 соответственно.

    • Аналитики LiveSport.Ru предсказывают хозяевам уверенную победу. Они дали прогноз с коэффициентом 2.08.

    • Прогноз от ИИ: «Ноттингем Форест» выиграет с результатом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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