сыграют 19 января в рамках матча 22-го тура АПЛ. Начало игры в 17:00 мск.

«Ноттингем» продолжает удивлять. После 21 тура «лесники» держаться на 3-й строчке, имея 41 очко. При этом отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 пункта. «Саутгемптон» проиграл 4 матча подряд и сейчас остается последним с 6 баллами.

В прошлом туре хозяева добились ничьи 1:1 с «Ливерпулем». «Саутгемптон» ездил в гости к «Ман Юнайтед» и даже смог первым забить, однако довести дело до победы не удалось. По итогу «святые» проиграли 1:3.

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Прогнозы и ставки

За «лесниками» остались три последних поединка. В двух из трех встреч они выиграли всухую.

Ожидаемо «Ноттингем» стал фаворитом букмекеров. Они принимают ставки с коэффициентом 1.38 и 9.00 соответственно.

Аналитики LiveSport.Ru предсказывают хозяевам уверенную победу. Они дали прогноз с коэффициентом 2.08.

предсказывают хозяевам уверенную победу. Они дали прогноз с коэффициентом 2.08. Прогноз от ИИ: «Ноттингем Форест» выиграет с результатом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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