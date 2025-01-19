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    Хвича Кварацхелия Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
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    Энрике — о переходе Кварацхелии в ПСЖ: Мы давно хотели подписать с ним контракт

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в парижский клуб.

    Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ

    «Мы давно хотели подписать с ним контракт. У него есть опыт, характер. Кварацхелия знает, как забивать, вести мяч и защищаться.

    Это очень хорошее подписание, отличное дополнение к и без того прекрасной команде. Я верю, что он продемонстрирует свои (лучшие) качества в нашей команде», — приводит слова Энрике beIN Sports.

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    • Напомним, что Кварацхелия подписал 5-летний контракт с ПСЖ. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «Наполи» 17 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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