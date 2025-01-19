Энрике — о переходе Кварацхелии в ПСЖ: Мы давно хотели подписать с ним контракт

Главный тренерпрокомментировал переход полузащитникаизв парижский клуб.

«Мы давно хотели подписать с ним контракт. У него есть опыт, характер. Кварацхелия знает, как забивать, вести мяч и защищаться.

Это очень хорошее подписание, отличное дополнение к и без того прекрасной команде. Я верю, что он продемонстрирует свои (лучшие) качества в нашей команде», — приводит слова Энрике beIN Sports.

Напомним, что Кварацхелия подписал 5-летний контракт с ПСЖ. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «Наполи» 17 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.