16 января в Мадридеприметв рамках поединка 1/8 финала Кубка Испании. Начало встречи в 23:30 по московскому времени.

Длинная беспроигрышная серия «Реала» прервалась 12 января, когда «галактикос» уступили «Барселоне» 2:5 в рамках финала Суперкубка Испании. Перед этим команда Карло Анчелотти одержала 5 побед подряд, в том числе в Интерконтинентальном кубке. В прошлом раунде Кубка Испании «Реал» со счетом 5:0 разгромил «Депортива Минейра». На «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» выиграли 3 последних матча.

«Сельта» прошла в этот раунд благодаря тому, что обыграла на выезде «Расинг» со счетом 3:2. Перед этим «кельты» одолели «Реал Сосьедад» 2:0 в рамках Примеры. Продлить выигрышную серию команде не удалось, поскольку на пути встал «Райо Вальекано», нанесший гостям поражение 1:2.

Прогнозы и ставки

«Реал» выиграл 5 последних матчей против «Сельты». Особых проблем с ней у мадридцев до этого не было.

Ставки букмекеры принимают с такими коэффициентами: 1.23 и 11.5 на победу в основное время, 1.11 и 7.10 на проход команд в четвертьфинал.

Эксперты LiveSport.Ru предложили пару ставок на голы. Их можно посмотреть в этом прогнозе.

предложили пару ставок на голы. Их можно посмотреть в этом прогнозе. По прогнозу ИИ «Реал» выиграет матч со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Сельта» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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