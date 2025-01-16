ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году Ислам Махачев и Арман ЦарукянЧетвертая защита Махачева, первый титульник Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC 311 Микель АртетаНелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала»
    Все новости спорта

    Одни забьют, другие — нет?!

    «Реал» Мадрид — «Сельта». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 16 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Сельту
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    16 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Сельта». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 16 Января 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:30 Сельта

    Сельта

  • Виго
    •

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» привычно сражаются за победу на всех фронтах. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Реал» Мадрид лишь на один зачетный балл отстает от лидера. А вот отличилась команда 43 забитыми мячами в 19 матчах чемпионата.

    Реал Мадрид — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда полностью провалила. Мадридцы в финале Суперкубка были разгромлены «Барселоной» (2:5).

    А вот до того команда Карло Анчелотти уверенно одолела «Мальорку» (3:0). При этом поединок с «Депортива Минейрой» получился почти проходным (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Анчелотти уже находится на пороге увольнения. Мадридская оборона в последнем матче проявила себя максимально ужасно.

    Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал» Мадрид победил все 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Сливочные» намерены реабилитироваться за зычную оплеуху от «Барсы».

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Сельта» не столь мощно атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 19 поединках.

  • Трансферный дайджест. 6 — 13 января
  • Уокеру надоело в «Ман Сити», ЦСКА укрепит центр обороны бразильцем, Мармуш пойдет на повышение в АПЛ
  • 13/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Райо Вальекано» (1:2).

    До того команда нанесла поражение скромному «Расингу» (3:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» принес уверенную победу (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кельты» крепки, вот только стабильностью не блещут. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 6 зачетными пунктами.

    Зато привычно эффективен неувядающий Яго Аспас. 37-летний ветеран настрелял уже 6 мячей в Примере.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник имеет заметные сложности в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» до последнего поражения выиграла 2 раза подряд

    • «Сливочные» до последней коллизии победили в 5 матчах кряду

    • «Реал» Мадрид обыграл «кельтов» в 9 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Сливочные» явно сильнее соперника, да и «кельты» не столь стабильны.

    «Реал» Мадрид мотивирован реабилитироваться за последний провал, и должен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.70

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бургуан-Жалльё — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бохум — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Альмерия — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Понтеведра — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вердер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.01.2025. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры