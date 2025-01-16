Реал Мадрид
Сельта
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» привычно сражаются за победу на всех фронтах. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Реал» Мадрид лишь на один зачетный балл отстает от лидера. А вот отличилась команда 43 забитыми мячами в 19 матчах чемпионата.
Реал Мадрид — Сельта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда полностью провалила. Мадридцы в финале Суперкубка были разгромлены «Барселоной» (2:5).
А вот до того команда Карло Анчелотти уверенно одолела «Мальорку» (3:0). При этом поединок с «Депортива Минейрой» получился почти проходным (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Анчелотти уже находится на пороге увольнения. Мадридская оборона в последнем матче проявила себя максимально ужасно.
Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал» Мадрид победил все 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Сливочные» намерены реабилитироваться за зычную оплеуху от «Барсы».
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Сельта» не столь мощно атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Райо Вальекано» (1:2).
До того команда нанесла поражение скромному «Расингу» (3:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» принес уверенную победу (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» крепки, вот только стабильностью не блещут. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.
При этом «Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 6 зачетными пунктами.
Зато привычно эффективен неувядающий Яго Аспас. 37-летний ветеран настрелял уже 6 мячей в Примере.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник имеет заметные сложности в обороне.
Статистика для ставок
- «Сельта» до последнего поражения выиграла 2 раза подряд
- «Сливочные» до последней коллизии победили в 5 матчах кряду
- «Реал» Мадрид обыграл «кельтов» в 9 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
- 1.85Арсенал — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.60Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Эльче — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: «Сливочные» явно сильнее соперника, да и «кельты» не столь стабильны.
«Реал» Мадрид мотивирован реабилитироваться за последний провал, и должен прибавить в плане реализации.
Ставка: Обе не забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.70