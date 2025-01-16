16 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Сельта». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» привычно сражаются за победу на всех фронтах. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Реал» Мадрид лишь на один зачетный балл отстает от лидера. А вот отличилась команда 43 забитыми мячами в 19 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда полностью провалила. Мадридцы в финале Суперкубка были разгромлены «Барселоной» (2:5).

А вот до того команда Карло Анчелотти уверенно одолела «Мальорку» (3:0). При этом поединок с «Депортива Минейрой» получился почти проходным (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Анчелотти уже находится на пороге увольнения. Мадридская оборона в последнем матче проявила себя максимально ужасно.

Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал» Мадрид победил все 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Сливочные» намерены реабилитироваться за зычную оплеуху от «Барсы».

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Сельта» не столь мощно атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Райо Вальекано» (1:2).

До того команда нанесла поражение скромному «Расингу» (3:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» принес уверенную победу (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» крепки, вот только стабильностью не блещут. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

При этом «Сельта» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 6 зачетными пунктами.

Зато привычно эффективен неувядающий Яго Аспас. 37-летний ветеран настрелял уже 6 мячей в Примере.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник имеет заметные сложности в обороне.

Статистика для ставок

«Сельта» до последнего поражения выиграла 2 раза подряд

«Сливочные» до последней коллизии победили в 5 матчах кряду

«Реал» Мадрид обыграл «кельтов» в 9 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Сливочные» явно сильнее соперника, да и «кельты» не столь стабильны.

«Реал» Мадрид мотивирован реабилитироваться за последний провал, и должен прибавить в плане реализации.

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.70