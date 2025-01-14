14 января в Бергамо на «Атлети Адзурри д’Италия» состоится центральный матч 19-го тура итальянской Серии А, в рамках которогобудет принимать туринский. Начало игры в 22:45 по мск.

Обе команды находятся примерно в одинаковом расположении духа. Оба соперника не смогли выиграть в последних трех матчах. «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» (1:1) и «Удинезе» (0:0). Также команда Гасперини проиграла 0:2 «Интеру» в полуфинале Суперкубка Италии. «Юве» довольствовался ничьими в поединках с «Фиорентиной» (2:2) и «Торино» (1:1), а в полуфинале Суперкубка команда Мотты проиграла 1:2 «Милану».

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» с 42 очками занимает 3-ю позицию. «Ювентус» имеет 33 пункта и с этим результатом находится на 5-й сточке.

Прогнозы и ставки

У «Ювентуса» явный перевес в очных противостояниях. При этом в прошлых двух играх в Серии А команды сыграли вничью. Также отметим, что в прошлом сезоне туринцы обыграли «Аталанту» 1:0 в финале Кубка Италии.

Перевес по коэффициентам на стороне «Аталанты», но он небольшой: 2.20 на хозяев и 3.80 на гостей. На ничью букмекеры дают 3.20.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что игра будет не слишком результативной. Обе команды хотят победить и это отразится на результативности. О ставках редакции здесь.

считают, что игра будет не слишком результативной. Обе команды хотят победить и это отразится на результативности. О ставках редакции здесь. Ставка ИИ — победа «Ювентуса» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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