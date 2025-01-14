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    «Аталанта» — «Ювентус». Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат Италии 14 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ювентус»
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    Марко Карнесекки — голкипер «Аталанты»
    14 января в отложенном 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Ювентус». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Января 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: сейчас «Аталанта» идет на третьем месте с 42 очками в Серии А.

    Последние матчи: в 20-м туре бергамаски неожиданно блекло выглядели против «Удинезе», почти ничего не создав у ворот соперника, что огромная редкость для такой доминирующей команды, как «Аталанта».

    Аталанта — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    «Удинезе» играл намного лучше и должен был одерживать победу, но команда Джан Пьеро Гасперини смогла выстоять и все-таки добыла свое очко.

    Ранее было поражение в полуфинале Суперкубка Италии от «Интера» (0:2) и ничья с «Лацио» (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Куадрадо (п), Скамакка (н), Ретеги (н), под вопросом выход Джимсити (з).

    Состояние команды: сейчас «Аталанта» находится на спаде и, видимо, в физической яме. Команде не хватает движения, почти нет типичного для нее прессинга.
    Бергамаски «отскочили» от «Лацио», где должны были проигрывать, по делу уступили «Интеру» и чудом устояли против «Удинезе». Словом, в последний месяц игра «Аталанты» не впечатляет.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: в данный момент «Ювентус» идет на пятом месте в таблице Серии А с 33 очками.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: в 20-м туре команда Тьягу Мотты не смогла в туринском дерби победить в гостях «Торино» (1:1). Уже на 8-й минуте счет открыл Кенан Йилдыз, но еще до перерыва Влашич смог сравнять счет в матче.

    Во втором тайме «Ювентус» владел инициативой, создал больше моментов, но вырвать три очка так и не смог. Вообще, на поле было очень нервно, а главные тренеры Ваноли и Мотты были удалены одновременно за стычку между собой.

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    До этого «Ювентус» проиграл в Суперкубке Италии «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Бремер (з), Кабаль (з), Милик (н), Данило (з), под вопросом участие Влаховича (н) и Консейсао (п).

    Состояние команды: «Ювентус» пока переживает не лучшие времена, Мотте никак не удается совершить качественный скачок в игре и поднять команду в группу лидеров.

    В его адрес начинает раздаваться все больше критики, все-таки работать в «Ювентусе» и «Болонье» это две большие разницы. Доставляют проблем и постоянные травмы ведущих футболистов, с начала сезона у тренерского штаба под рукой ни разу не было оптимального состава.

    Статистика для ставок

    • В финале Кубка Италии-2024 выиграл «Ювентус» (1:0)

    • В прошлом сезоне Серии А обе встречи завершились вничью (2:2, 0:0)

    • В позапрошлом сезоне «Ювентус» выиграл в гостях (2:0), а дома завершил встречу ничьей (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 2,20, а на «Ювентус» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: обе команды далеки от оптимальных кондиций, мало создают острых моментов впереди, так же не стоит забывать, что Мотта является последователем идей Гасперини, он несколько лет играл у него в «Дженоа» и отлично понимает тактику соперника.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,78.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, он более чем вероятен, сейчас это команды примерно одного уровня.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,50.

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