«Астон Вилла» договорилась с «Боруссией» о переходе Малена

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии»продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

В ближайшие дни Мален подпишет контракт с «Астон Виллой».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клубы уже согласовали условия сделки.

«Астон Вилла» заплатит за нидерландца 23 миллиона евро. Еще три миллиона «Боруссия» может получить позже в виде бонусов.

В текущем сезоне Дониэлл провел за «Боруссию» 21 матч и забил пять мячей.

Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 28 миллионов евро.

«Боруссия» купила Малена в 2021 году у ПСВ Эйндховен за 30 миллионов евро.