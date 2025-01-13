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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    «Астон Вилла» договорилась с «Боруссией» о переходе Малена

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    Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

    Дониэлл Мален
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    Дониэлл Мален

    В ближайшие дни Мален подпишет контракт с «Астон Виллой».

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Астон Вилла» заплатит за нидерландца 23 миллиона евро. Еще три миллиона «Боруссия» может получить позже в виде бонусов.

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    • В текущем сезоне Дониэлл провел за «Боруссию» 21 матч и забил пять мячей.

    Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 28 миллионов евро.

    «Боруссия» купила Малена в 2021 году у ПСВ Эйндховен за 30 миллионов евро.

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