«Астон Вилла» договорилась с «Боруссией» о переходе Малена

Дониэлл Мален Фото: globallookpress.com
В ближайшие дни Мален подпишет контракт с «Астон Виллой».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клубы уже согласовали условия сделки.
«Астон Вилла» заплатит за нидерландца 23 миллиона евро. Еще три миллиона «Боруссия» может получить позже в виде бонусов.
В текущем сезоне Дониэлл провел за «Боруссию» 21 матч и забил пять мячей.
Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 28 миллионов евро.
«Боруссия» купила Малена в 2021 году у ПСВ Эйндховен за 30 миллионов евро.