Кечинов: Не думаю, что «Спартак» продаст Николсона

Экс-футболиствысказался о возможных изменениях в атакующей линииперед началом 2-й части нынешнего сезона РПЛ.

«Если "Спартак" отпустит Жозе и Николсона, команде в любом случае нужно будет искать нападающего, ведь один Угальде — это мало.

Не дай бог с ним что-то случится. Тогда команде нужно рассмотреть вариант возвращения Мелёшина из аренды. Но не думаю, что "Спартак" продаст Николсона в нынешней ситуации», — сказал Кечинов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Шамар Николсон провел за «Спартак» 9 матчей в рамках РПЛ и забил 3 гола. После 18-и туров в чемпионате России «красно-белые» занимают 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.