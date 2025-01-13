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    Кечинов: Не думаю, что «Спартак» продаст Николсона

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    Экс-футболист Валерий Кечинов высказался о возможных изменениях в атакующей линии «Спартака» перед началом 2-й части нынешнего сезона РПЛ.

    Шамар Николсон — игрок «Спартака»
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    Шамар Николсон — игрок «Спартака»

    «Если "Спартак" отпустит Жозе и Николсона, команде в любом случае нужно будет искать нападающего, ведь один Угальде — это мало.

    Не дай бог с ним что-то случится. Тогда команде нужно рассмотреть вариант возвращения Мелёшина из аренды. Но не думаю, что "Спартак" продаст Николсона в нынешней ситуации», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Шамар Николсон провел за «Спартак» 9 матчей в рамках РПЛ и забил 3 гола. После 18-и туров в чемпионате России «красно-белые» занимают 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.

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