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    Семин: Думаю, Хвича покинет «Наполи»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в ПСЖ.

    Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ

    Ранее сообщалось о том, что руководство парижского клуба уже согласовало личный контракт с Кварацхелией, который будет рассчитан на 5 лет.

    «Желание уйти из клуба — реальная ситуация для футболиста. Когда он становится лучше, уже топовым игроком, и за него могут заплатить большие деньги. Это происходит не только с Хвичей, но и с другими футболистами. Нормальный процесс, где задействована большая группа людей. Думаю, Хвича покинет "Наполи". Ещё один очень важный фактор — это деньги. В "Наполи" он не будет зарабатывать столько, сколько сможет дать ему другой клуб.

    Хвича уже достиг такого высокого уровня, что может играть в любой команде мира. Но хотелось бы, чтобы он попал к тренеру, как Спаллетти. Он ему доверился и сделал большой вклад в его скачок. Взял на место Инсинье и доверял. Важно попасть к тренеру, который будет хотеть видеть в команде именно Хвичу», — сказал Семин Чемпионату.

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