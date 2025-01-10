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    Терехин: Грулев вернется на свой уровень в «Пари НН» и станет лучшим нападающим клуба

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    Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал трансфер Вячеслава Грулева из «Динамо» М в «Пари НН».

    Вячеслав Грулев
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    Вячеслав Грулев

    «Переход в "Пари НН" — хорошо для Грулева. Мальчишке нужно играть. Всю жизнь парни, которые мало играли, уходили в другие команды. В Нижнем играли Смертин и Калитвинцев. Нормально, что Грулеву нужна игровая практика.

    Для "Динамо" уход Вячеслава не является потерей. Личка видел, что ему нужен другой футболист на его позиции, поэтому давал Вячеславу мало игрового времени. Хотя Грулёв часто помогал "Динамо". Можно вспомнить матч с "Зенитом", когда Вячеслав забил победный мяч.

  • Нападающий «Динамо» перешел в «Пари НН»
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    • Но всегда существует возможность, что футболист заиграет в другом клубе, а его родная команда потом может выкупить его обратно. У нас есть пример Дзюбы, который часто уходил в аренды, но всегда возвращался и играл за топ-клубы.

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    Возможно, что Грулев в "Пари НН" оживёт и станет основным нападающим. Затем им заинтересуется не только "Динамо", но и другие сильные клубы», — сказал Терехин «Чемпионату».

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