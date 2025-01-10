Нападающий «Ньюкасла» признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Нападающий «Ньюкасла»признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в декабре, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце Исак провел в АПЛ шесть матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Исак впервые в карьере получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ. До него обладателями данной награды становились только три шведских футболиста — Фредди Юнгберг («Арсенал», в 2002 году), Юхан Элмандер («Болтон», в 2010-м) и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», в 2016-м).

На награду также претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Дин Хейсен («Борнмут»), Джейкоб Мерфи («Ньюкасл»), Коул Палмер («Челси»), Энтони Робинсон («Фулхэм») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).