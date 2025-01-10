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    Нападающий «Ньюкасла» признан лучшим игроком АПЛ в декабре

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    Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в декабре, сообщает пресс-служба турнира.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    В прошлом месяце Исак провел в АПЛ шесть матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

    Исак впервые в карьере получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ. До него обладателями данной награды становились только три шведских футболиста — Фредди Юнгберг («Арсенал», в 2002 году), Юхан Элмандер («Болтон», в 2010-м) и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», в 2016-м).

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    • На награду также претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Дин Хейсен («Борнмут»), Джейкоб Мерфи («Ньюкасл»), Коул Палмер («Челси»), Энтони Робинсон («Фулхэм») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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