«МЮ» хочет обменять Рашфорда на Кварацхелию

Появился очередной претендент на трансфер грузинского полузащитника

Им стал английский «Манчестер Юнайтед». По данным авторитетного французского издания L’Equipe, манкунианцы предлагают за Кварахцелию нападающего Маркуса Рашфорда и денежную компенсацию.

Сейчас между клубами ведутся активные переговоры и «Наполи» готов отпустит одного из своих лидеров, который пока не собирается продлевать истекающий в 2027 году контракт.

В этом сезоне Кварахцелия сыграл в итальянской Серии А 17 матчей, забил в них 5 мячей и сделал три голевые передачи. Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим сообщил Рашфорду, что не нуждается в его услугах.