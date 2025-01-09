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    «МЮ» хочет обменять Рашфорда на Кварацхелию

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    Появился очередной претендент на трансфер грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Им стал английский «Манчестер Юнайтед». По данным авторитетного французского издания L’Equipe, манкунианцы предлагают за Кварахцелию нападающего Маркуса Рашфорда и денежную компенсацию.

    Сейчас между клубами ведутся активные переговоры и «Наполи» готов отпустит одного из своих лидеров, который пока не собирается продлевать истекающий в 2027 году контракт.

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    • В этом сезоне Кварахцелия сыграл в итальянской Серии А 17 матчей, забил в них 5 мячей и сделал три голевые передачи. Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим сообщил Рашфорду, что не нуждается в его услугах.

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