Терехин: Возможный уход Бителло — серьезная потеря для «Динамо»

Экс-нападающийвысказался о возможном уходе полузащитника команды

«Возможный уход Бителло — серьёзная потеря для "Динамо". Это отличный футболист. Но я читал, что руководители московской команды просят за него большие деньги.

Наверняка будет сложно найти Бителло адекватную замену. Жалко, когда уходят хорошие игроки, тем более он молод», — сказал Терехин Чемпионату.

Ранее в СМИ сообщали об интересе бразильского «Ботафого» к Бителло. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Динамо» 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач.