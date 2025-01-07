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    Раков зимой может покинуть «Локомотив»

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    19-летний нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

    Вадим Раков
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    Вадим Раков

    «Раков находится в таком состоянии, при котором у него мало игровой практики. Мы обсудили ситуацию — сборы Вадим начнет с "Локомотивом", проведет товарищеские игры.

    Позднее вместе с клубом и главным тренером примем решение, которое пойдет на развитие игрока. Если тренер посчитает, что у игрока будет достаточно времени — он останется. Если нет — будем рассматривать аренду», — сказал агент игрока Владимир Кузьмичев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне Раков сыграл 10 матчей за железнодорожников, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. «Локомотив» после первой части сезона в РПЛ идет пятым с 35 очками.

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