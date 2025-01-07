Раков зимой может покинуть «Локомотив»

19-летний нападающий московского «Локомотива»в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

«Раков находится в таком состоянии, при котором у него мало игровой практики. Мы обсудили ситуацию — сборы Вадим начнет с "Локомотивом", проведет товарищеские игры.

Позднее вместе с клубом и главным тренером примем решение, которое пойдет на развитие игрока. Если тренер посчитает, что у игрока будет достаточно времени — он останется. Если нет — будем рассматривать аренду», — сказал агент игрока Владимир Кузьмичев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне Раков сыграл 10 матчей за железнодорожников, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. «Локомотив» после первой части сезона в РПЛ идет пятым с 35 очками.