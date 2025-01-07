Ибрагимович отреагировал на волевую победу «Милана» в дерби с «Интером»

, советник «Милана», выступил с речью в раздевалке в финальном матче за Суперкубок Италии. Россонери одолели «Интер» со счетом 3:2.

«Мы достигли одной из наших целей. То, что мы искали, — это реакция, наша реакция. Прежде чем говорить, я хочу поздравить тренера и его персонал: всего за несколько дней вы проделали огромную работу.

Поздравляю также игроков. Вы завоевали этот трофей потом, самопожертвованием и желанием победить. Когда у команды есть такая воля к победе, ее трудно победить. Когда мы начинали чемпионат, я сказал вам, что все зависит от нас, потому что все дело в голове. Сегодня вы это доказали. Теперь мы возвращаемся в Италию, берем с собой этот менталитет, набираем очки, чтобы быть там, где нам нужно быть», — приводит слова Ибрагимовича Milan News.

«Милан» завоевал Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории.