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    Ибрагимович отреагировал на волевую победу «Милана» в дерби с «Интером»

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Милан Интер
    Златан Ибрагимович, советник «Милана», выступил с речью в раздевалке в финальном матче за Суперкубок Италии. Россонери одолели «Интер» со счетом 3:2.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Мы достигли одной из наших целей. То, что мы искали, — это реакция, наша реакция. Прежде чем говорить, я хочу поздравить тренера и его персонал: всего за несколько дней вы проделали огромную работу.

    Поздравляю также игроков. Вы завоевали этот трофей потом, самопожертвованием и желанием победить. Когда у команды есть такая воля к победе, ее трудно победить. Когда мы начинали чемпионат, я сказал вам, что все зависит от нас, потому что все дело в голове. Сегодня вы это доказали. Теперь мы возвращаемся в Италию, берем с собой этот менталитет, набираем очки, чтобы быть там, где нам нужно быть», — приводит слова Ибрагимовича Milan News.

    «Милан» завоевал Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории.

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