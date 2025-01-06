Вингер «Боруссии» согласовал контракт с «Астон Виллой»

Дониэлл Мален Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Бена Джейкобса, нидерландский футболист перейдет в «Астон Виллу».
Источник утверждает, что Мален уже согласовал с клубом из Бирмингема условия личного контракта.
Также отмечается, что «Боруссия» хочет получить за 25-летнего вингера 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Дониэлл провел за «Боруссию» 20 матчей и забил пять мячей.
Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 28 миллионов евро.
«Боруссия» купила Малена в 2021 году у ПСВ Эйндховен за 30 миллионов евро.