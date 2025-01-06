Вингер «Боруссии» согласовал контракт с «Астон Виллой»

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии»продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Бена Джейкобса, нидерландский футболист перейдет в «Астон Виллу».

Источник утверждает, что Мален уже согласовал с клубом из Бирмингема условия личного контракта.

Также отмечается, что «Боруссия» хочет получить за 25-летнего вингера 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Дониэлл провел за «Боруссию» 20 матчей и забил пять мячей.

Transfermarkt оценивает стоимость Малена в 28 миллионов евро.

«Боруссия» купила Малена в 2021 году у ПСВ Эйндховен за 30 миллионов евро.