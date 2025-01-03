Ловчев: Появление Батракова — лучшее событие года в российском футболе

Алексей Батраков Фото: globallookpress.com
«Лучшее событие года в российском футболе — появление такого игрока, как Батраков.
Сейчас, когда мы не играем в международных турнирах, вдруг появляется такой парень. Это говорит о том, что футбол это не только поля, тренеры.
Футбол это еще и количество, из которого порой появляется качество», — приводит слова Ловчева Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.