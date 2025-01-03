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    Ловчев: Появление Батракова — лучшее событие года в российском футболе

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о лучшем событии года в российском футболе.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Лучшее событие года в российском футболе — появление такого игрока, как Батраков.

    Сейчас, когда мы не играем в международных турнирах, вдруг появляется такой парень. Это говорит о том, что футбол это не только поля, тренеры.

    Футбол это еще и количество, из которого порой появляется качество», — приводит слова Ловчева Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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