Ловчев: Появление Батракова — лучшее событие года в российском футболе

Бывший футболист «Спартака»поделился мнением о лучшем событии года в российском футболе.

«Лучшее событие года в российском футболе — появление такого игрока, как Батраков.

Сейчас, когда мы не играем в международных турнирах, вдруг появляется такой парень. Это говорит о том, что футбол это не только поля, тренеры.

Футбол это еще и количество, из которого порой появляется качество», — приводит слова Ловчева Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.