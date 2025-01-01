Моуринью заявил, что сожалеет об уходе из «Реала»

Главный тренеррассказал, о чем жалеет в своей профессиональной карьере.

«Если говорить о матчах, то таких много, потому что, когда проигрываешь, всегда думаешь, что можно было сделать что-то по-другому, а я проиграл много матчей.

Если же рассуждать о профессиональном выборе, то моё "нет" Флорентино (Пересу). Он сказал мне: "Моу, не уходи сейчас, ты сделал трудную часть, и теперь наступает хорошая..." Я знал, что так и будет, но хотел вернуться в "Челси" после трёх сложных лет в Испании. Ещё я должен был уйти из "Ромы" сразу (после проигранного финала Лиги Европы), но не сделал этого и ошибся», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Напомним, что португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013-й год.