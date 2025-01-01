ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 07:36
    • Сборная США победила Канаду и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2025
  • 03:55
    • Швеция обыграла Чехию на МЧМ-2025 и возглавила группу В
    Все новости спорта

    Моуринью заявил, что сожалеет об уходе из «Реала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид АПЛ Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, о чем жалеет в своей профессиональной карьере.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Если говорить о матчах, то таких много, потому что, когда проигрываешь, всегда думаешь, что можно было сделать что-то по-другому, а я проиграл много матчей.

    Если же рассуждать о профессиональном выборе, то моё "нет" Флорентино (Пересу). Он сказал мне: "Моу, не уходи сейчас, ты сделал трудную часть, и теперь наступает хорошая..." Я знал, что так и будет, но хотел вернуться в "Челси" после трёх сложных лет в Испании. Ещё я должен был уйти из "Ромы" сразу (после проигранного финала Лиги Европы), но не сделал этого и ошибся», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

  • Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • Подводим итоги уходящего 2024-го футбольного года в Европе и мире
  • Вчера

    • Напомним, что португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013-й год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Арсенал» у «Брентфорда» в первый день нового года?
  • «Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Справится ли «Фила» с «Сакраменто»?
  • «Сакраменто» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Прервётся ли победная серия «Атланты»?
  • «Денвер» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 1 января 2025 года
  • Сегодня в 10:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сакраменто — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хапоэль Беэр-Шева — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры