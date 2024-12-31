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    Руни: «Плимут» всегда будет занимать особое место в моем сердце

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Плимут Аргайл
    Уэйн Руни прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Плимута».

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить совет директоров футбольного клуба "Плимут Аргайл". Спасибо также всем сотрудникам, которые сделали меня желанным гостем, а клуб — таким особенным местом. Спасибо игрокам и болельщикам за их усилия и поддержку во время моего пребывания на посту главного тренера. Я желаю им всего наилучшего в будущем.

    "Зелёной армии" спасибо за то, что сделали матчи на "Хоум Парк" такими особенными, это воспоминания, которыми мы будем делиться вечно. Я также хотел бы особо отметить мой тренерский штаб за их знания, преданность, помощь и поддержку.

    "Плимут Аргайл" всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я буду продолжать следить за их результатами и интересоваться ими», — приводит слова Руни пресс-служба клуба на официальном сайте.

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