Руни: «Плимут» всегда будет занимать особое место в моем сердце

прокомментировал свою отставку с поста главного тренера

«Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить совет директоров футбольного клуба "Плимут Аргайл". Спасибо также всем сотрудникам, которые сделали меня желанным гостем, а клуб — таким особенным местом. Спасибо игрокам и болельщикам за их усилия и поддержку во время моего пребывания на посту главного тренера. Я желаю им всего наилучшего в будущем.

"Зелёной армии" спасибо за то, что сделали матчи на "Хоум Парк" такими особенными, это воспоминания, которыми мы будем делиться вечно. Я также хотел бы особо отметить мой тренерский штаб за их знания, преданность, помощь и поддержку.

"Плимут Аргайл" всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я буду продолжать следить за их результатами и интересоваться ими», — приводит слова Руни пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Плимут» располагается на последней 24-й позиции в Чемпионшипе с 18-ю очками в активе после 23-х туров.