Уэйн Руни уволен с поста главного тренера «Плимута»

сообщили об уходес поста главного тренера.

«Плимут Аргайл подтверждает, что клуб и главный тренер Уэйн Руни пришли к взаимному соглашению о немедленном расставании. Вместе с Руни клуб покинут помощник главного тренера Майк Фелан и тренер первой команды Саймон Айрленд.

Мы хотели бы поблагодарить Уэйна и его команду за все их усилия и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данном этапе клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев, а информация о новом руководстве первой команды появится в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

После 23-х туров в Чемпионшипе «Плимут» занимает последнее 24-е место в таблице с 18-ю очками в активе, отставая от спасительной 21-й строчки на 4 балла.