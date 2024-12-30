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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    30 декабря в Манчестере состоится поединок 19-го тура АПЛ, в котором «Ман Юнайтед» примет «Ньюкасл». Начало игры в 23:00 мск.

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    Команда Рубена Аморима потерпела три поражения подряд. Последние две неудачи были особенно болезненными. Сначала МЮ на «Олд Траффорд» со счетом 0:3 уступил «Борнмуту», а после этого проиграл 0:2 «Вулверхэмптону», который до недавнего времени был в зоне вылета. С такой игрой «манкунианцы» и сами скоро окажутся в ней. На данный момент они имеют 22 очка и занимают 14-е место.

    «Ньюкасл» идет выше по таблице — 29 очков, 7-я позиция. В случае победы «сороки» поднимутся в зону Лиги Европы и продлить свою серию до четырех матчей. Если брать все турниры, то гости выиграли 4 раза подряд. В последних играх декабря «Ньюкасл» разгромил «Ипсвич» 4:0 и «Астон Виллу» 3:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    На «Олд Траффорд» команды последний раз играли 15 мая. Тогда «красные дьяволы» выиграли 3:2. Однако в последних четырех матчах «Ньюкасл» вышел победителем.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.90 на МЮ, 3.55 на ничью, 2.48 на «Ньюкасл».

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Ньюкасл» имеет хорошие шансы на продление своей успешной серии. О ставках на матч в их традиционном прогнозе.

    • При этом искусственный интеллект на стороне хозяев и прогнозирует их победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» и другие поединки АПЛ на сайте LiveCup.Run.

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