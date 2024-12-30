Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает только 14-е место в таблице АПЛ с 22 очками.
Последние матчи: в 18-м туре дружина Рубена Аморима уступила в гостях «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. Первый тайм был абсолютно равным, обе команды имели неплохие шансы открыть счет, но не смогли это сделать.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Проблемы для «Манчестер Юнайтед» начались после удаления Бруну Фернандеша за две желтые карточки на 47-й минуте. В меньшинстве манкунианцы и пропустили два мяча.
Ранее было поражение дома от «Борнмута» (0:3) и в Кубке Англии от «Тоттенхэма» (3:4).
Не сыграют: дисквалифицированы — Угарте и Бруну Фернандеш, травмированы — Линделеф, Маунт и Шоу.
Состояние команды: пока Амориму никак не удается стабильно набирать очки, с каждым матчем игра его команды оставляет все более удручающее впечатление. Вроде моменты впереди есть, а голов не очень много.
Сзади же царит настоящий бардак, португалец постоянно тасует сочетания в тройке центральных защитников, а прогресса никакого нет.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: после 18 матчей «Ньюкасл» располагается на пятом месте с 29 очками в таблице АПЛ.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Эдди Хау разгромила на своем поле «Астон Виллу» (3:0).
Уже на второй минуте Энтони Гордон открыл счет великолепным дальним ударом из-за пределов штрафной, в середине второго тайма «Ньюкасл» получил численное преимущество и спокойно довел матч до победы, забив еще дважды. Отличились Исак и Жоэлинтон.
До этого был разгром в гостях «Ипсвича» (4:0) и победа в Кубке Англии над «Брентфордом» (3:1).
Не сыграют: травмированы — Поуп, Ботман, Уилсон, Крафт, Ласкелес. Под вопросом выход Триппьера и Ливраменто.
Состояние команды: в последнее время «Ньюкасл» развил какую-то феноменальную результативность и забил 19 мячей в 6 последних играх во всех турнирах. При этом очень сильно превысив показатель xG.
Сейчас у «сорок» залетает все, что только можно, но так постоянно продолжаться не может и голов станет намного меньше. Тем более состав у «Ньюкасла» не самый глубокий, а травм немало.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «МЮ» дома выиграл со счетом 3:2
- «Ньюкасл» на своем поле победил со счетом 1:0
- В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Ньюкаслом» (2:0 и 3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 2,75, а на «Ньюкасл» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.
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- 3.50Милан — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Тоттенхэм — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: в составе хозяев не будет Фернандеша, который отвечает за развитие большинства атак и стандарты. Последние неудачи заставят Аморима сыграть в более закрытый футбол против находящегося в отличной форме «Ньюкасла».
«Сороки» показывают великолепную результативность, забивая порой невероятные мячи, но фарт не бесконечен. Игра не должна быть очень результативной.
Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,86.
Прогноз: есть и более рисковый вариант с победой гостей, которые сейчас в отличной форме и на голову сильнее, переживающего кризис «МЮ», который к тому же будет без дисквалифицированного Фернандеша.
Дополнительная ставка: победа «Ньюкасла» за 2,55.