30 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает только 14-е место в таблице АПЛ с 22 очками.

Последние матчи: в 18-м туре дружина Рубена Аморима уступила в гостях «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. Первый тайм был абсолютно равным, обе команды имели неплохие шансы открыть счет, но не смогли это сделать.

Проблемы для «Манчестер Юнайтед» начались после удаления Бруну Фернандеша за две желтые карточки на 47-й минуте. В меньшинстве манкунианцы и пропустили два мяча.

Ранее было поражение дома от «Борнмута» (0:3) и в Кубке Англии от «Тоттенхэма» (3:4).

Не сыграют: дисквалифицированы — Угарте и Бруну Фернандеш, травмированы — Линделеф, Маунт и Шоу.

Состояние команды: пока Амориму никак не удается стабильно набирать очки, с каждым матчем игра его команды оставляет все более удручающее впечатление. Вроде моменты впереди есть, а голов не очень много.

Сзади же царит настоящий бардак, португалец постоянно тасует сочетания в тройке центральных защитников, а прогресса никакого нет.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: после 18 матчей «Ньюкасл» располагается на пятом месте с 29 очками в таблице АПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Эдди Хау разгромила на своем поле «Астон Виллу» (3:0).

Уже на второй минуте Энтони Гордон открыл счет великолепным дальним ударом из-за пределов штрафной, в середине второго тайма «Ньюкасл» получил численное преимущество и спокойно довел матч до победы, забив еще дважды. Отличились Исак и Жоэлинтон.

До этого был разгром в гостях «Ипсвича» (4:0) и победа в Кубке Англии над «Брентфордом» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Поуп, Ботман, Уилсон, Крафт, Ласкелес. Под вопросом выход Триппьера и Ливраменто.

Состояние команды: в последнее время «Ньюкасл» развил какую-то феноменальную результативность и забил 19 мячей в 6 последних играх во всех турнирах. При этом очень сильно превысив показатель xG.

Сейчас у «сорок» залетает все, что только можно, но так постоянно продолжаться не может и голов станет намного меньше. Тем более состав у «Ньюкасла» не самый глубокий, а травм немало.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «МЮ» дома выиграл со счетом 3:2

«Ньюкасл» на своем поле победил со счетом 1:0

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Ньюкаслом» (2:0 и 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 2,75, а на «Ньюкасл» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.

Прогноз: в составе хозяев не будет Фернандеша, который отвечает за развитие большинства атак и стандарты. Последние неудачи заставят Аморима сыграть в более закрытый футбол против находящегося в отличной форме «Ньюкасла».

«Сороки» показывают великолепную результативность, забивая порой невероятные мячи, но фарт не бесконечен. Игра не должна быть очень результативной.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,86.

Прогноз: есть и более рисковый вариант с победой гостей, которые сейчас в отличной форме и на голову сильнее, переживающего кризис «МЮ», который к тому же будет без дисквалифицированного Фернандеша.

Дополнительная ставка: победа «Ньюкасла» за 2,55.