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    Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». «Красные дьяволы» нестабильны — на что сделать ставку в их матче 30 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов на АПЛ с коэффициентами 1.86 и 2.55

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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    Андре Онана
    30 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает только 14-е место в таблице АПЛ с 22 очками.

    Последние матчи: в 18-м туре дружина Рубена Аморима уступила в гостях «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. Первый тайм был абсолютно равным, обе команды имели неплохие шансы открыть счет, но не смогли это сделать.

    Манчестер Юнайтед — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Проблемы для «Манчестер Юнайтед» начались после удаления Бруну Фернандеша за две желтые карточки на 47-й минуте. В меньшинстве манкунианцы и пропустили два мяча.

    Ранее было поражение дома от «Борнмута» (0:3) и в Кубке Англии от «Тоттенхэма» (3:4).

  • Революция отменяется. Гарначо, «новый Роналдиньо», «Мясник» и еще три игрока, которые только мешают Амориму спасать «Манчестер Юнайтед»
  • С этим составом Рубен Аморим точно не сделает из «Манчестер Юнайтед» машину для завоевания трофеев
  • 26/12/2024

    • Не сыграют: дисквалифицированы — Угарте и Бруну Фернандеш, травмированы — Линделеф, Маунт и Шоу.

    Состояние команды: пока Амориму никак не удается стабильно набирать очки, с каждым матчем игра его команды оставляет все более удручающее впечатление. Вроде моменты впереди есть, а голов не очень много.

    Сзади же царит настоящий бардак, португалец постоянно тасует сочетания в тройке центральных защитников, а прогресса никакого нет.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: после 18 матчей «Ньюкасл» располагается на пятом месте с 29 очками в таблице АПЛ.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Эдди Хау разгромила на своем поле «Астон Виллу» (3:0).

    Уже на второй минуте Энтони Гордон открыл счет великолепным дальним ударом из-за пределов штрафной, в середине второго тайма «Ньюкасл» получил численное преимущество и спокойно довел матч до победы, забив еще дважды. Отличились Исак и Жоэлинтон.

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    До этого был разгром в гостях «Ипсвича» (4:0) и победа в Кубке Англии над «Брентфордом» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Поуп, Ботман, Уилсон, Крафт, Ласкелес. Под вопросом выход Триппьера и Ливраменто.

    Состояние команды: в последнее время «Ньюкасл» развил какую-то феноменальную результативность и забил 19 мячей в 6 последних играх во всех турнирах. При этом очень сильно превысив показатель xG.

    Сейчас у «сорок» залетает все, что только можно, но так постоянно продолжаться не может и голов станет намного меньше. Тем более состав у «Ньюкасла» не самый глубокий, а травм немало.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «МЮ» дома выиграл со счетом 3:2

    • «Ньюкасл» на своем поле победил со счетом 1:0

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Ньюкаслом» (2:0 и 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 2,75, а на «Ньюкасл» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.

    Прогноз: в составе хозяев не будет Фернандеша, который отвечает за развитие большинства атак и стандарты. Последние неудачи заставят Аморима сыграть в более закрытый футбол против находящегося в отличной форме «Ньюкасла».

    «Сороки» показывают великолепную результативность, забивая порой невероятные мячи, но фарт не бесконечен. Игра не должна быть очень результативной.

    Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,86.

    Прогноз: есть и более рисковый вариант с победой гостей, которые сейчас в отличной форме и на голову сильнее, переживающего кризис «МЮ», который к тому же будет без дисквалифицированного Фернандеша.

    Дополнительная ставка: победа «Ньюкасла» за 2,55.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на футбол. Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее
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