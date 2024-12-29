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    «Милан» — «Рома». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура Серии А «Милан» — «Рома»

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    «Милан»
    «Милан» на своем поле сыграет с «Ромой» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков в 16-ти матчах. На счету «россонери» 7 побед, 5 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 25:16.

    В прошлом туре команда под руководством Паулу Фонсеки одержала непростую победу на выезде над «Вероной» благодаря единственному голу Рейндерса во втором тайме. До этого «Милан» расписал нули в домашнем матче с «Дженоа» (0:0).

    «Рома»

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    «Рома» проваливает текущий сезон чемпионата Италии. Римская команда занимает скромное 10-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 17-ти матчах — 5 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:23.

    После назначения Клаудио Раньери на пост главного тренера команды «Рома» сыграла пять матчей, одержав две победы при трех поражениях. В крайнем туре римляне разгромили на своем поле «Парму» со счетом 5:0.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в 1/4 финала Лиги Европы прошлого сезона. Победу в обоих матчах одержала «Рома» — 1:0 в гостях и 2:1 дома.

    В последних 10-ти встречах на счету «россонери» 5 побед, «Рома» выиграла дважды и в три раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Рома» с коэффициентом 3.50.

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