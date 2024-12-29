«Милан» на своем поле примет «Рому» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: команда из одноименного города пытается бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент миланцы имеют в своем активе 26 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Миланский коллектив смог забить 25 мячей, а в свои ворота пропустил 16.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Милана переиграла «Верону» (1:0).

До этого же «дьяволы» сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и проиграли «Аталанте» (1:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также «красно-чёрные» победили «Сассуоло» (6:1) в Кубке Италии и «Црвену Звезду» (2:1) и «Слован» (3:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы у «россо-нери» Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович, Рубен Лофтус-Чик, Альваро Мората, Юнус Мусах, Ноа Окафор и Кристиан Пулишич.

Состояние команды: в этом сезоне «Милан» выступает крайне нестабильно, поэтому и не может подняться в турнирной таблице.

Команда Паулу Фонсеки не радует своих болельщиков в этом сезоне и его проваливает. Думается, что теперь главной задачей является подняться в топ-4.

«Рома»

Турнирное положение: команда из Рима является только середняком текущего сезона.

Сейчас у римлян 19 очков и 10-е место в турнирной таблице.

Римский коллектив смог забить 23 мяча, а пропустил столько же.

Последние матчи: в прошлой игре «волчица» разгромила «Парму» (5:0), а до этого уступила «Комо» (0:2).

Также столичная команда разбила «Сампдорию» (4:1) в Кубке Италии и взяла верх над «Брагой» (3:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: в лазарете находится только Брайан Кристанте.

Состояние команды: недавно у «Ромы» сменился тренер. На тренерский мостик команды заступил Клаудио Раньери. У римлян стала появляться игра и немного налаживается результат.

Сейчас сезон в любом случае провальный и чтобы его спасти необходимо побеждать и не терять очки. Пока что у «Ромы» еще есть шанс его спасти.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла 4 из последних 5 матчей

«Милан» проиграл только 1 из последних 11 матчей

В последнем очном противостоянии команд 31 мая «Рома» победила «Милан» со счетом 5:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.15. Ничья — в 3.50, победа «Ромы» — в 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.88 и 1.92 соответственно.

Прогноз: команды находятся в одинаковой форме и постепенно начинают набирать обороты, поэтому матч должен получиться бескомпромиссным.

Ставка: ничья за 3.50.

Прогноз: команды не сильно много пропускают, поэтому поставим на то, что они не пробьют тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.