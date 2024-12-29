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    Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?

    «Милан» — «Рома». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 29 декабря 2024 года

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    «Милан»
    «Милан» на своем поле примет «Рому» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Декабря 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 22:45 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пытается бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

    В настоящий момент миланцы имеют в своем активе 26 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

    Милан — Рома: коэффициенты букмекеров

    Миланский коллектив смог забить 25 мячей, а в свои ворота пропустил 16.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Милана переиграла «Верону» (1:0).

    До этого же «дьяволы» сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и проиграли «Аталанте» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Также «красно-чёрные» победили «Сассуоло» (6:1) в Кубке Италии и «Црвену Звезду» (2:1) и «Слован» (3:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы у «россо-нери» Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович, Рубен Лофтус-Чик, Альваро Мората, Юнус Мусах, Ноа Окафор и Кристиан Пулишич.

    Состояние команды: в этом сезоне «Милан» выступает крайне нестабильно, поэтому и не может подняться в турнирной таблице.

    Команда Паулу Фонсеки не радует своих болельщиков в этом сезоне и его проваливает. Думается, что теперь главной задачей является подняться в топ-4.

    «Рома»

    Турнирное положение: команда из Рима является только середняком текущего сезона.

    Сейчас у римлян 19 очков и 10-е место в турнирной таблице.

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    • Римский коллектив смог забить 23 мяча, а пропустил столько же.

    Последние матчи: в прошлой игре «волчица» разгромила «Парму» (5:0), а до этого уступила «Комо» (0:2).

    Также столичная команда разбила «Сампдорию» (4:1) в Кубке Италии и взяла верх над «Брагой» (3:0) в Лиге Европы.

    Не сыграют: в лазарете находится только Брайан Кристанте.

    Состояние команды: недавно у «Ромы» сменился тренер. На тренерский мостик команды заступил Клаудио Раньери. У римлян стала появляться игра и немного налаживается результат.

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    Сейчас сезон в любом случае провальный и чтобы его спасти необходимо побеждать и не терять очки. Пока что у «Ромы» еще есть шанс его спасти.

    Статистика для ставок

    • «Рома» выиграла 4 из последних 5 матчей

    • «Милан» проиграл только 1 из последних 11 матчей

    • В последнем очном противостоянии команд 31 мая «Рома» победила «Милан» со счетом 5:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.15. Ничья — в 3.50, победа «Ромы» — в 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.88 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: команды находятся в одинаковой форме и постепенно начинают набирать обороты, поэтому матч должен получиться бескомпромиссным.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Прогноз: команды не сильно много пропускают, поэтому поставим на то, что они не пробьют тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.

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    «Милан» — «Рома»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?
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