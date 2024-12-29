Милан
Рома
«Милан»
Турнирное положение: команда из одноименного города пытается бороться за место в зоне Лиги чемпионов.
В настоящий момент миланцы имеют в своем активе 26 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Милан — Рома: коэффициенты букмекеров
Миланский коллектив смог забить 25 мячей, а в свои ворота пропустил 16.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Милана переиграла «Верону» (1:0).
До этого же «дьяволы» сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и проиграли «Аталанте» (1:2).
Также «красно-чёрные» победили «Сассуоло» (6:1) в Кубке Италии и «Црвену Звезду» (2:1) и «Слован» (3:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы у «россо-нери» Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович, Рубен Лофтус-Чик, Альваро Мората, Юнус Мусах, Ноа Окафор и Кристиан Пулишич.
Состояние команды: в этом сезоне «Милан» выступает крайне нестабильно, поэтому и не может подняться в турнирной таблице.
Команда Паулу Фонсеки не радует своих болельщиков в этом сезоне и его проваливает. Думается, что теперь главной задачей является подняться в топ-4.
«Рома»
Турнирное положение: команда из Рима является только середняком текущего сезона.
Сейчас у римлян 19 очков и 10-е место в турнирной таблице.
Римский коллектив смог забить 23 мяча, а пропустил столько же.
Последние матчи: в прошлой игре «волчица» разгромила «Парму» (5:0), а до этого уступила «Комо» (0:2).
Также столичная команда разбила «Сампдорию» (4:1) в Кубке Италии и взяла верх над «Брагой» (3:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: в лазарете находится только Брайан Кристанте.
Состояние команды: недавно у «Ромы» сменился тренер. На тренерский мостик команды заступил Клаудио Раньери. У римлян стала появляться игра и немного налаживается результат.
Сейчас сезон в любом случае провальный и чтобы его спасти необходимо побеждать и не терять очки. Пока что у «Ромы» еще есть шанс его спасти.
Статистика для ставок
- «Рома» выиграла 4 из последних 5 матчей
- «Милан» проиграл только 1 из последних 11 матчей
- В последнем очном противостоянии команд 31 мая «Рома» победила «Милан» со счетом 5:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.15. Ничья — в 3.50, победа «Ромы» — в 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.88 и 1.92 соответственно.
- 2.40Лацио — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Кальяри — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.12Порту — Боавишта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: команды находятся в одинаковой форме и постепенно начинают набирать обороты, поэтому матч должен получиться бескомпромиссным.
Ставка: ничья за 3.50.
Прогноз: команды не сильно много пропускают, поэтому поставим на то, что они не пробьют тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.