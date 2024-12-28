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    «Лацио» — «Аталанта». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура Серии А «Лацио» — «Аталанта»

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    «Аталанта»
    «Лацио» и «Аталанта» сыграют между собой в матче 18-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лацио»

    «Лацио» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А. На счету римской команды 34 очка в 17-ти матчах — 11 побед, одна ничья и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 32:24.

    В крайнем матче Серии А «Лацио» вырвал победу у «Лечче» в гостях, забив решающий гол в концовке — 2:1. Таким образом, «орлы» реабилитировались за разгромное поражение от «Интера» (0:6) туром ранее. В 9-ти последних встречах команда Марко Барони одержала 7 побед, уступив дважды.

    «Аталанта»

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    «Аталанта» возглавляет турнирную таблицу Серии А по итогам 17-ти туров. Команда из Бергамо набрала 40 очков при 13-ти победах, одной ничьей и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 42:19.

    Команда Джан Пьеро Гасперини набрала отличный ход, продлив свою победную серию до 11-ти матчей. В крайнем туре «Аталанта» сломила сопротивление «Эмполи» (3:2), а до этого бергамаски обыграли «Кальяри» (1:0) и «Милан» (2:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А команды обменялись домашними победами — 3:2 в Риме и 3:1 в Бергамо.

    В последних 10-ти матчах на счету «Аталанты» 5 побед, «Лацио» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта» с коэффициентом 2.40.

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