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    «Аталанта» продлит свою победную серию?

    «Лацио» — «Аталанта». Гости попытаются закрепиться на вершине таблицы. На что лучше сделать ставку 28 декабря? Ответ — в прогнозе на 18-й тур чемпионата Италии с коэффициентами 2.40 и 2.20

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Аталанта»
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    Матео Ретеги — нападающий «Аталанты»
    В рамках 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле примет «Аталанту». Поединок пройдет 28 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Декабря 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:45 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Орлы» располагаются на 4-й позиции в Серии А, набрав 34 очка за 17 туров. «Лацио» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате на 3 балла, а от лидерства — на 6.

    Команда также занимает 3-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 19 очков из 24-х возможных дома. «Лацио» уступает по этому показателю только «Интеру» и «Аталанте».

    Лацио — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда одолела «Лечче» со счетом 2:1, забив победный гол на 87-й минуте. Матчем ранее «орлы» крупно уступили «Интеру» (0:6).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Лацио» проиграл только однажды и 4 раза победил. За этот период команда обыграла «Аякс» (3:1) в ЛЕ, а также дважды «Наполи» (1:0 и 3:1) в Серии А и Кубке Италии.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Тиджани Нослин, Педро и Матиас Весино (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Лацио» все еще может побороться за чемпионство в нынешнем сезоне, ведь конкуренты иногда также теряют очки. К тому же, «орлы» могут сократить отставание от 1-й строчки уже в ближайшем матче.

    В последних 5-и очных встречах против «Аталанты» «орлы» проиграли только дважды. Смогут ли хозяева на этот раз набрать очки? Большой вопрос...

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Эта команда возглавляет Серию А, набрав 40 очков за 17 встреч. «Аталанта» опережает ближайшего преследователя в чемпионате на 2 балла.

    К тому же, команда из Бергамо в лидерам по результатам гостевых встреч. «Аталанта» набрала 19 очков из 27-и возможных на чужом поле, уступая по этому показателю только «Наполи».

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Эмполи» со счетом 3:2, забив 2 гола уже в 1-м тайме. До этого «Аталанта» разгромила «Чезену» (6:1) в Кубке Италии.

    У команды продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. За этот период «Аталанта» обыгрывала «Милан» (2:1) и «Рому» (2:0).

    Не сыграют: Матео Ретеги, Джорджио Скалвини и Джанлука Скамакка (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В прошлом сезоне «Аталанта» заняла 4-е место, а сейчас команда реально претендует на чемпионство, но вся борьба еще впереди. Если коллектив из Бергамо продолжит также побеждать, то у нее есть все шансы.

    У «Аталанты» есть форвард, который возглавляет список лучших бомбардиров в Серии А. Матео Ретеги за 17 встреч забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • У «Аталанты» продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает 11 матчей подряд

    • В последних 5-и встречах «Лацио» одержал 4 победы

    • «Аталанта» дважды обыгрывала «Лацио» в последних 3-х очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 2.40, победа «Лацио» — 2.90, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» продолжит свою победную серию в чемпионате Италии.

    Ставка: Победа «Аталанты» за 2.40.

    Прогноз: Для победы гостям будет необходимо забить минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Аталанты» 1.5 больше за 2.20.

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    «Лацио» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. «Аталанта» продлит свою победную серию?
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