Спортдир «Локомотива» Ульянов: Батраков заменил сразу Глушенкова и Миранчука

Спортивный директор московского «Локомотива»рассказал, что в клубе видели громадный потенциал, но не думали, что он так быстро его реализует.

«Мы видели отличные задатки у Батракова, но не знали, что он так выстрелит. Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что у нас просядут сразу две позиции — плеймейкер и атакующий полузащитник. И тут — Леха! Он проявлял себя ещё с конца прошлого сезона. Мы все видим, что Батраков становится лидером на поле, командует, проводит мысли тренера. Леша — умный парень», — сказал Ульянов Sport24.

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В первой части сезона за «Локомотив» Батраков сыграл 23 матча, забил 11 мячей и сделал 8 ассистов. Сейчас на Transfermarkt 19-летний полузащитник оценивается в € 8 млн.