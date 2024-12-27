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    Спортдир «Локомотива» Ульянов: Батраков заменил сразу Глушенкова и Миранчука

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    Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что в клубе видели громадный потенциал Алексея Батракова, но не думали, что он так быстро его реализует.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Мы видели отличные задатки у Батракова, но не знали, что он так выстрелит. Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что у нас просядут сразу две позиции — плеймейкер и атакующий полузащитник. И тут — Леха! Он проявлял себя ещё с конца прошлого сезона. Мы все видим, что Батраков становится лидером на поле, командует, проводит мысли тренера. Леша — умный парень», — сказал Ульянов Sport24.

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    В первой части сезона за «Локомотив» Батраков сыграл 23 матча, забил 11 мячей и сделал 8 ассистов. Сейчас на Transfermarkt 19-летний полузащитник оценивается в € 8 млн.

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