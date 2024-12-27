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    Гендиректор «Локомотива» рассказал об уходе Глушенкова в «Зенит»

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался об уходе нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

    Максим Глушенков — игрок «Зенита»
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    Максим Глушенков — игрок «Зенита»

    «Ситуация с Глушенковым нетипична для "Локомотива". Максим был нам нужен, а отступные в контракте были одним из обязательных условий при переходе из "Крыльев". Мы пошли на них, иначе бы мы не получили нужного нам игрока.

    На трансфере Глушенкова в "Зенит" клуб заработал, это позволило нам как улучшить условия действующих контрактов ряда футболистов, так и приобрести Монтеса. Если мы говорим про Батракова — в его контракте отступных нет», — заявил Леонченко Sport24.

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    • Напомним, что Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» летом 2024-го года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «сине-бело-голубых» 14 матчей, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

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