Черчесов: Барко и Угальде зависят друг от друга

Главный тренер сборной Казахстанарассказал, что нужно сделать, чтобы остаться в чемпионской гонке после зимней паузы.

«Спартак» занимает третье место в РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

«Это самое важное. Семаку вот это удается на протяжении шести лет. Я "Спартак" не так много смотрел в этом сезоне. Не знаю, почему они буксовали вначале. Но последние пару матчей я полностью смотрел, "Спартак" играл нацеленно и свежо, плюс подсдали "Локомотив" и "Краснодар".

Надо отдать Станковичу и команде должное, они вклинились в борьбу за медали. Конечно, важно не потерять за зиму взаимодействие Барко и Угальде. И здесь мы не говорили бы об Угальде, если бы не было Барко. Они зависят друг от друга. Это как Ярцев и Гаврилов. Был Гаврилов — был Ярцев. Не было бы Гаврилова, может, и Ярцев был бы не так ярок.

У Барко и Угальде одинаковое понимание футбола, они друг друга чувствуют», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».