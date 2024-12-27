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    Черчесов: Барко и Угальде зависят друг от друга

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы остаться в чемпионской гонке после зимней паузы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

    «Это самое важное. Семаку вот это удается на протяжении шести лет. Я "Спартак" не так много смотрел в этом сезоне. Не знаю, почему они буксовали вначале. Но последние пару матчей я полностью смотрел, "Спартак" играл нацеленно и свежо, плюс подсдали "Локомотив" и "Краснодар".

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    • Надо отдать Станковичу и команде должное, они вклинились в борьбу за медали. Конечно, важно не потерять за зиму взаимодействие Барко и Угальде. И здесь мы не говорили бы об Угальде, если бы не было Барко. Они зависят друг от друга. Это как Ярцев и Гаврилов. Был Гаврилов — был Ярцев. Не было бы Гаврилова, может, и Ярцев был бы не так ярок.

    У Барко и Угальде одинаковое понимание футбола, они друг друга чувствуют», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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