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    Гендиректор «Локомотива»: Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу Батракова

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко дал комментарий по поводу ситуации с будущим полузащитника Алексея Батракова.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Во‑первых, год назад, несмотря на то что Батраков был признан лучшим игроком молодежного первенства, его никто не знал. Прогресс действительно большой, это стало возможным и благодаря таланту и усилиям самого Батракова, и системе, которая выстроена в клубе. У нас есть команда, в которую Батраков хорошо вписался, он быстро принимает решения, а у нас много быстрых игроков, которые помогают развивать эти качества.

    Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу футболиста. Как я говорил, мы хотим сохранить эту команду», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

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    В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

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