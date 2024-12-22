В матче 17-го тура английской Премьер-лигибудет принимать. Встреча команда состоится 22 декабря в 19:30 по московскому времени.

Дела «Тоттенхэма» снова идут вгору. Команда Постекоглу выиграла два матча подряд. В АПЛ «шпоры» разгромили «Саутгемптон» 5:0. В Кубке английской лиги они прошли «Манчестер Юнайтед», выиграв 4:3. Это была первая победа на домашнем стадионе для лондонцев с начала ноября. В АПЛ хозяева имеют 23 очка, с которыми они занимают 11-е место.

«Ливерпуль» также играл в Кубке лиги, но на день раньше. Там команда Арне Слота победила «Саутгемптон» 2:1. В АПЛ гости дважды подряд сыграли вничью — 3:3 с «Ньюкаслом» и 2:2 с «Фулхэмом». Результаты не повлияли на лидерство «мерсисайдцев» в турнире, однако «Челси» уже дышит в спину. «Красные» имеют 36 очков, «Челси» может догнать уже после этого тура.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Это будет интересное противостояние. «Ливерпуль» выиграл 3 матча из 5 последних. В конце прошлого сезона «мерсисайдцы» выиграли 4:2. Последний матч в Лондоне «Тоттенхэм» выиграл 2:1.

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом за 1.65. Ставка на победу «Тоттенхэма» выставлена с котировкой 4.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на этот поединок, в котором они выбрали две ставки с коэффициентами 2.12 и 2.20.

предложили свой прогноз на этот поединок, в котором они выбрали две ставки с коэффициентами 2.12 и 2.20. ИИ уверен в победе «Ливерпуля» и пророчит «красным» разгромную викторию со счетом 4:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», изучайте статистику и составы, а также выбирайте букмекеров и коэффициенты на сайте LiveCup.Run.

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