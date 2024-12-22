2-й таймТоттенхэм — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 20:13
    • «Реал» выиграл у «Севильи» в результативном матче
  • 18:57
    • «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 16:21
    • Дубль Дибалы помог «Роме» разбить «Парму»
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Ливерпуль». Встреча команда состоится 22 декабря в 19:30 по московскому времени.

    Сон Хын Мин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сон Хын Мин

    Дела «Тоттенхэма» снова идут вгору. Команда Постекоглу выиграла два матча подряд. В АПЛ «шпоры» разгромили «Саутгемптон» 5:0. В Кубке английской лиги они прошли «Манчестер Юнайтед», выиграв 4:3. Это была первая победа на домашнем стадионе для лондонцев с начала ноября. В АПЛ хозяева имеют 23 очка, с которыми они занимают 11-е место.

    «Ливерпуль» также играл в Кубке лиги, но на день раньше. Там команда Арне Слота победила «Саутгемптон» 2:1. В АПЛ гости дважды подряд сыграли вничью — 3:3 с «Ньюкаслом» и 2:2 с «Фулхэмом». Результаты не повлияли на лидерство «мерсисайдцев» в турнире, однако «Челси» уже дышит в спину. «Красные» имеют 36 очков, «Челси» может догнать уже после этого тура.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Это будет интересное противостояние. «Ливерпуль» выиграл 3 матча из 5 последних. В конце прошлого сезона «мерсисайдцы» выиграли 4:2. Последний матч в Лондоне «Тоттенхэм» выиграл 2:1.

    • Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом за 1.65. Ставка на победу «Тоттенхэма» выставлена с котировкой 4.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на этот поединок, в котором они выбрали две ставки с коэффициентами 2.12 и 2.20.

    • ИИ уверен в победе «Ливерпуля» и пророчит «красным» разгромную викторию со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», изучайте статистику и составы, а также выбирайте букмекеров и коэффициенты на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эмполи» не избежит разгрома в Бергамо
  • «Аталанта» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Ювентус» наконец-то одержит победу в Серии А?
  • «Монца» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Парижане медлить не собираются!
  • «Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аталанта — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эштрела — Риу Аве
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  4.37
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры