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    «Ливерпуль» не сможет обыграть «Тоттенхэм»?

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 22 декабря 2024 года

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    «Ливерпуль»
    «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 декабря и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Декабря 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона является середняком текущего сезона английского чемпионата.

    «Хотспур» в настоящий момент имеет в своем активе 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

    Тоттенхэм — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Лондонцы смогли забить целых 36 мячей, а в свои ворота пропустили всего 19.

    Последние матчи: в прошлом туре «шпоры» разгромили «Саутгемптон» (5:0).

    До этого же лондонский коллектив проиграл «Челси» (3:4) и «Борнмуту» (0:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также команда из столицы Англии сыграла вничью с «Ромой» (2:2) и «Рейнджерс» (1:1) в Лиге Европы.

    Не сыграют: в составе «лилейно-белых» травмированы Бен Дэвис, Ришарлисон, Гильелмо Викарио, Мики ван де Вен и Кристиан Ромеро.

    Состояние команды: в этом сезоне столичный коллектив выглядит крайне нестабильного и неуверенно.

    Пока что «Тоттенхэм» не претендует даже на топ-6, но думается, что подопечным Анге Постекоглу точно по силам побороться минимум за место в зоне еврокубков. Ну и за Лигу Европы «Тоттенхэму» можно побороться.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

    Сейчас у коллектива из Ливерпуля 36 очков и первое место в турнирной таблице.

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    • «Красные» смогли забить 31 мяч, а в свои ворота пропустили только 13.

    Последние матчи: среди недель мерсисайдцы победили «Саутгемптон» (2:1) и пробились в полуфинал Кубка английской лиги.

    До этого мерсисайдский коллектив сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2) и «Ньюкаслом» (3:3).

    Также «Ливерпуль» переиграл «Жирону» (1:0) и «Реал» (2:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Ибраима Конате и Конор Брэдли.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Арне Слота показывают отличный футбол, уже давно не проигрывают и заслуженно идут первыми в турнирной таблице.

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    Думается, что именно «Ливерпуль» является главным претендентом на титул. У команды уже есть отрыв. Также «Ливерпуль» может побороться как за национальные Кубки, так и за Лигу чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 матч в текущем сезоне во всех турнирах

    • «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 20 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном противостоянии команд 5 мая «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 4.20, победа «Тоттенхэма» — в 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.32 и 3.40 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» в последнее время выглядит не столь убедительно, поэтому вполне может быть, что он не выиграет и этот матч.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» или ничья за 3.80.

    Прогноз: команды в последнее время много забивают и пропускают, поэтому ждет интересный футбол и много голов.

    Ставка: тотал больше 4 за 2.20.

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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» не сможет обыграть «Тоттенхэм»?
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