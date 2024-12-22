«Тоттенхэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 декабря и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: команда из Лондона является середняком текущего сезона английского чемпионата.

«Хотспур» в настоящий момент имеет в своем активе 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

Лондонцы смогли забить целых 36 мячей, а в свои ворота пропустили всего 19.

Последние матчи: в прошлом туре «шпоры» разгромили «Саутгемптон» (5:0).

До этого же лондонский коллектив проиграл «Челси» (3:4) и «Борнмуту» (0:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также команда из столицы Англии сыграла вничью с «Ромой» (2:2) и «Рейнджерс» (1:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: в составе «лилейно-белых» травмированы Бен Дэвис, Ришарлисон, Гильелмо Викарио, Мики ван де Вен и Кристиан Ромеро.

Состояние команды: в этом сезоне столичный коллектив выглядит крайне нестабильного и неуверенно.

Пока что «Тоттенхэм» не претендует даже на топ-6, но думается, что подопечным Анге Постекоглу точно по силам побороться минимум за место в зоне еврокубков. Ну и за Лигу Европы «Тоттенхэму» можно побороться.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

Сейчас у коллектива из Ливерпуля 36 очков и первое место в турнирной таблице.

«Красные» смогли забить 31 мяч, а в свои ворота пропустили только 13.

Последние матчи: среди недель мерсисайдцы победили «Саутгемптон» (2:1) и пробились в полуфинал Кубка английской лиги.

До этого мерсисайдский коллектив сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2) и «Ньюкаслом» (3:3).

Также «Ливерпуль» переиграл «Жирону» (1:0) и «Реал» (2:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Ибраима Конате и Конор Брэдли.

Состояние команды: в этом сезоне подопечные Арне Слота показывают отличный футбол, уже давно не проигрывают и заслуженно идут первыми в турнирной таблице.

Думается, что именно «Ливерпуль» является главным претендентом на титул. У команды уже есть отрыв. Также «Ливерпуль» может побороться как за национальные Кубки, так и за Лигу чемпионов.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл только 1 матч в текущем сезоне во всех турнирах

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 20 матчей во всех турнирах

В последнем очном противостоянии команд 5 мая «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 4.20, победа «Тоттенхэма» — в 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.32 и 3.40 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» в последнее время выглядит не столь убедительно, поэтому вполне может быть, что он не выиграет и этот матч.

Ставка: победа «Тоттенхэма» или ничья за 3.80.

Прогноз: команды в последнее время много забивают и пропускают, поэтому ждет интересный футбол и много голов.

Ставка: тотал больше 4 за 2.20.