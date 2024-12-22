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    «Реал» — «Севилья»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 18-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Севильей» состоится 22 декабря на «Сантьяго Бернабеу» в 18:15 по московскому времени.

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    «Реал» — клуб-путешественник. Последние 5 матчей команда Карло Анчелотти провела в чужих стенах. Примера, Лига чемпионов, Интерконтинентальный кубок — пришлось разрываться между этими соревнованиями. Из ситуации «сливочные» вышли с достоинством. Они выиграли 3 матча из 4 последних, так как была ничья с «Райо Вальекано» (3:3). Однако «Реал» обыграл «Аталанту» 3:2, разгромил «Жирону» 3:0 и выиграл Интерконтинентальный кубок, обыграв 3:0 мексиканскую «Пачуку».

    У «Реала» две игры в запасе. С 37 очками он занимает 3-е место. В случае победы хозяева обойдут «Барселону» и приблизятся к первой строчке.

    «Севилья» провела спокойные недели, играя по матчу раз в 7 дней. 8 декабря андалусийцы уступили мадридскому «Атлетико» в результативном поединке. Общий счет матча составил 3:4. 14 декабря гости приняли дома «Сельту» и смогли вырвать минимальную победу (1:0). У команды 22 очка и 12-е место в турнирной таблице.

    Прогнозы и ставки

    «Реал» слегка устал, это очень заметно, но он впервые сыграет дома за долгое время. Так что это придаст команде Анчелотти сил.

    • Букмекеры считают, что шансов у «Севильи» очень мало. Котировки на победу команд составляют 1.27 и 10.0 соответственно. На ничью они предлагают коэффициент 6.15.

    • Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру. Они уверены в успехе столичной команды.

    • ИИ пророчит «Реалу» победу, но с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Реал» — «Севилья», изучайте статистику и стартовые составы, а также выбирайте букмекера и коэффициенты на сайте LiveCup.Run.

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