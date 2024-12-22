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    Будут ли у «Реала» проблемы с «Севильей»?

    «Реал» — «Севилья». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 22 декабря 2024 года

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    Килиан Мбаппе («Реал»)
    «Реал» на своем поле примет «Севилью» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча состоится 22 декабря и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 18:15 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридцы продолжают активную борьбу за чемпионский титул.

    «Королевский клуб» смог набрать 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Команда из Мадрида забила целых 37 мячей, а в свои ворота пропустила 16.

    Последние матчи: среди недели «сливочные» разгромили «Пачуку» (3:0) и стали обладателями Межконтинентального Кубка.

    До этого в чемпионате мадридский коллектив сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3), разгромил «Жирону» (3:0) и уступила «Атлетику» (1:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также команда из столицы Испании переиграла «Аталанту» (3:2), но проиграла «Ливерпулю» (0:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы в столичной команде Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Ферлан Менди.

    Состояние команды: в этом сезона «Реал» выступает неровно. Подопечные Карло Анчелотти могут обыграть сильного соперника, но при этом потерять очки с заведомо более слабым.

    В любом случае, «Реал», как и всегда, будет бороться как за чемпионский титул, так и за победу в Лиге чемпионов. Мадридцы всегда являются фаворитами этих турниров.

    «Севилья»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне является середняком чемпионата Испании.

    В настоящий момент в активе севильцев 22 очка и 11-е место в турнирной таблице.

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    • «Красно-белые» смогли 18 раз поразить ворота соперника и 23 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: коллектив из Севильи в прошлом туре победил «Сельту» (1:0).

    До этого же «нервионцы» уступили «Атлетико» (3:4) и сыграли вничью с «Осасуной» (1:1).

    Также севильская команда смогла одолеть скромный «Олот» (3:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: травмированы Чидера Эджуке, Ньянзу Куасси, Адриа Педроса и Джибриль Соу.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Севилья» стала только 14-й и в текущем хочет точно улучшить данный результат.

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    Подопечные Франсиско Гарсии Пимьенты продолжают выглядеть нестабильно и чередовать хорошие матчи с плохими. Думается, что «Севилья» так и будет середняком, который особо ни за что не борется.

    Статистика для ставок

    • «Реал» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • «Севилья» проиграла 1 из последних 5 матчей

    • В последнем очном противостоянии команд 25 февраля «Реал» одолел «Севилью» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.35. Ничья — в 5.60, победа «Севильи» — в 7.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.52 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: «Реал» на порядок сильнее «Севильи», поэтому должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа Реала с форой-1,5 за 1.95.

    Прогноз: в последнее время обе команды стали играть результативно, поэтому поставим на результативный матч.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

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    «Реал» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Будут ли у «Реала» проблемы с «Севильей»?
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