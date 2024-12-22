Реал Мадрид
Севилья
«Реал»
Турнирное положение: мадридцы продолжают активную борьбу за чемпионский титул.
«Королевский клуб» смог набрать 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Реал Мадрид — Севилья: коэффициенты букмекеров
Команда из Мадрида забила целых 37 мячей, а в свои ворота пропустила 16.
Последние матчи: среди недели «сливочные» разгромили «Пачуку» (3:0) и стали обладателями Межконтинентального Кубка.
До этого в чемпионате мадридский коллектив сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3), разгромил «Жирону» (3:0) и уступила «Атлетику» (1:2).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также команда из столицы Испании переиграла «Аталанту» (3:2), но проиграла «Ливерпулю» (0:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы в столичной команде Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао и Ферлан Менди.
Состояние команды: в этом сезона «Реал» выступает неровно. Подопечные Карло Анчелотти могут обыграть сильного соперника, но при этом потерять очки с заведомо более слабым.
В любом случае, «Реал», как и всегда, будет бороться как за чемпионский титул, так и за победу в Лиге чемпионов. Мадридцы всегда являются фаворитами этих турниров.
«Севилья»
Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне является середняком чемпионата Испании.
В настоящий момент в активе севильцев 22 очка и 11-е место в турнирной таблице.
«Красно-белые» смогли 18 раз поразить ворота соперника и 23 раза пропустили в свои.
Последние матчи: коллектив из Севильи в прошлом туре победил «Сельту» (1:0).
До этого же «нервионцы» уступили «Атлетико» (3:4) и сыграли вничью с «Осасуной» (1:1).
Также севильская команда смогла одолеть скромный «Олот» (3:1) в Кубке страны.
Не сыграют: травмированы Чидера Эджуке, Ньянзу Куасси, Адриа Педроса и Джибриль Соу.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Севилья» стала только 14-й и в текущем хочет точно улучшить данный результат.
Подопечные Франсиско Гарсии Пимьенты продолжают выглядеть нестабильно и чередовать хорошие матчи с плохими. Думается, что «Севилья» так и будет середняком, который особо ни за что не борется.
Статистика для ставок
- «Реал» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Севилья» проиграла 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном противостоянии команд 25 февраля «Реал» одолел «Севилью» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.35. Ничья — в 5.60, победа «Севильи» — в 7.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.52 и 2.50 соответственно.
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Прогноз: «Реал» на порядок сильнее «Севильи», поэтому должен уверенно побеждать.
Ставка: победа Реала с форой-1,5 за 1.95.
Прогноз: в последнее время обе команды стали играть результативно, поэтому поставим на результативный матч.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.