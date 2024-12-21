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    Букайо Сака«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Онлайн
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    «Лечче» — «Лацио»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Лечче Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 17-го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле примет «Лацио». Поединок команд запланирован на 21 декабря. Начало игры в 22:45 по Москве.

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    В прошлом туре «Лечче» обыграл на своем поле «Монцу» 2:1. Это была 4-я победа команды в сезоне. Она позволила набрать 16 очков и подняться на 14-е место. При этом от зоны вылета хозяев отделяют всего 2 пункта.

    «Лацио» отходит после шока. В прошлом туре у себя дома «римляне» были разгромлены миланским «Интером». «Нерадзурри» отгрузили «лациале» 6 мячей, а те ничем не смогли ответить. Поражение сало вторым за 3 последних матча. Тем не менее клуб остается в пятерку лучших, но в сзади уже поджимает «Ювентус».

    Прогнозы и ставки

    «Лацио» выиграл последнюю очную встречу, однако на «Виа дель Маре» «Лечче» победил 3 раза подряд.

    • Букмекеры судят по текущим результатам и «Лацио» — фаворит. Котировки на победу составляют 6.05 и 1.62 соответственно.

    • Эксперты сайта LiveSport.Ru ожидают от «Лечче» сильной игры. Редакция предложила свой прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Прогноз от ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Лацио» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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