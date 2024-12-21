В матче 17-го тура чемпионата Италиина своем поле примет. Поединок команд запланирован на 21 декабря. Начало игры в 22:45 по Москве.

В прошлом туре «Лечче» обыграл на своем поле «Монцу» 2:1. Это была 4-я победа команды в сезоне. Она позволила набрать 16 очков и подняться на 14-е место. При этом от зоны вылета хозяев отделяют всего 2 пункта.

«Лацио» отходит после шока. В прошлом туре у себя дома «римляне» были разгромлены миланским «Интером». «Нерадзурри» отгрузили «лациале» 6 мячей, а те ничем не смогли ответить. Поражение сало вторым за 3 последних матча. Тем не менее клуб остается в пятерку лучших, но в сзади уже поджимает «Ювентус».

Прогнозы и ставки

«Лацио» выиграл последнюю очную встречу, однако на «Виа дель Маре» «Лечче» победил 3 раза подряд.

Букмекеры судят по текущим результатам и «Лацио» — фаворит. Котировки на победу составляют 6.05 и 1.62 соответственно.

Эксперты сайта LiveSport.Ru ожидают от «Лечче» сильной игры. Редакция предложила свой прогноз с коэффициентом 2.00.

ожидают от «Лечче» сильной игры. Редакция предложила свой прогноз с коэффициентом 2.00. Прогноз от ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Лацио» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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