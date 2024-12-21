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    «Лечче» не даст «Лацио» завоевать три очка

    «Лечче» — «Лацио». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 21 декабря 2024 года

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    «Лечче» — «Лацио»
    21 декабря в рамках 17-го тура итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет римский «Лацио». Начло поединка — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Декабря 2024 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 22:45 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 16 зачетными пунктами разместился на 14 строке в турнирной таблице Серии А и на два балла опережает зону вылета.

    «Лечче» по четыре встречи в текущем первенстве выиграл и свел вничью, а также потерпел восемь поражений, разница забитых и пропущенных составляет 10:27.

    Лечче — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «волки» на своей территории смогли переиграть соседа по таблице «Монцу» со счетом 2:1. В двух предыдущих игровых днях они расписали мировую дома с «Ювентусом» 1:1 и были разгромлены в Риме «Ромой» со счетом 1:4.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Лечче» весьма неплохо провел свои пять предыдущих встреч в чемпионате Италии, проиграв за это время лишь раз, уступив в гостях «Роме». В четырех других поединках данного отрезка команда расписала две результативные мировые и дважды победила с разницей в один мяч, оба раза одолев команды, которые ниже в турнирной таблице.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римский клуб с 31 баллов разместился на пятой строке в таблице, но от четвертой позиции отстает лишь по дополнительным показателям.

    «Лацио» выиграл десять игр из 16 проведенных, раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 30:23.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Орлята» прошлом туре были опозорены на своем поле миланским «Интером», проиграв ему со счетом 0:6. И это поражение стало для них вторым в чемпионате за предыдущие три игры, уступив еще в начал декабря в гостях «Парме». Однако между этими встречами они выиграли три поединка кряду в различных турнирах.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Как было сказано выше, «Лацио» провали свой последний поединок, проиграв дома с крупным счетом 0:6 «Интеру». Перед этим же римляне выиграли три встречи подряд во всех соревнованиях, но в рамках Серии А за это время провели только одну игру, обыграв в гостях лидирующий на тот момент «Наполи». Также за данный отрезок «небесно-голубые» в Кубке страны переиграли дома тех же неаполитанцев 3:1 и в Амстердаме «Аякс» 3:1 в Лиге Европы.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «Лечче» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1

    • В родных стенах «Лечче» обыграл римлян в трех предыдущих поединках

    • В девяти из десяти минувших очных противостояний данных клубов играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.80, победа «Лечче» — 4.97, ничья — 3.87.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Предлагаем здесь поставить на обмен забитыми мячами, ведь данный исход был в девяти из десяти предыдущих игр данных команд.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на непроигрыш «Лечче», так как он дома постоянно отбирал очки у «Лацио» в трех предыдущих поединках.

    Ставка: 1Х за 2.10.

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