Унаи Эмери — о победе над «Ман Сити»: Мы сыграли фантастически

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против(2:1).

«Я благодарен нашим болельщикам. Они очень гордятся нашей работой, и мы нуждаемся в них. То, как они болели сегодня: поддерживали нас, передавали свою энергию, — это очень важно для нас.

"Манчестер Сити" — очень сложная команда, и я думаю, что мы сыграли фантастически. Мы играли в составе из 11 игроков, а наши болельщики — 12-й игрок. Мы очень гордимся и благодарны им», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

После этого матча «Астон Вилла» занимает 5-е место в таблице английской Премьер-лиги с 28-ю очками в активе. В следующем матче «львы» сыграют против «Ньюкасла» 26-го декабря.