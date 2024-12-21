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    Унаи Эмери — о победе над «Ман Сити»: Мы сыграли фантастически

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (2:1).

    Унаи Эмери — главный тренер «Астон Виллы»
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    Унаи Эмери — главный тренер «Астон Виллы»

    «Я благодарен нашим болельщикам. Они очень гордятся нашей работой, и мы нуждаемся в них. То, как они болели сегодня: поддерживали нас, передавали свою энергию, — это очень важно для нас.

    "Манчестер Сити" — очень сложная команда, и я думаю, что мы сыграли фантастически. Мы играли в составе из 11 игроков, а наши болельщики — 12-й игрок. Мы очень гордимся и благодарны им», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

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    • После этого матча «Астон Вилла» занимает 5-е место в таблице английской Премьер-лиги с 28-ю очками в активе. В следующем матче «львы» сыграют против «Ньюкасла» 26-го декабря.

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