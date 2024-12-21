Каррагер — о работе Артеты в «Арсенале»: Сейчас самое время выигрывать трофеи

Экс-футболиствысказался о работе главного тренера

«У "Арсенала" и Микеля Артеты как тренера наступает решающий момент. Он проделал отличную работу, но сейчас самое время начать выигрывать трофеи.

Это была блестящая команда, но в эпоху Премьер-лиги было много блестящих команд, которых мы помним, но они никогда не выигрывали трофеев, например, "Лидс", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". Эта команда не хочет, чтобы ее так запомнили», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Арсенал» занимает 3-е место в таблице английской Премьер-лиги с 33 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла.