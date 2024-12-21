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    Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико». Онлайн
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    Каррагер — о работе Артеты в «Арсенале»: Сейчас самое время выигрывать трофеи

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    Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о работе главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «У "Арсенала" и Микеля Артеты как тренера наступает решающий момент. Он проделал отличную работу, но сейчас самое время начать выигрывать трофеи.

    Это была блестящая команда, но в эпоху Премьер-лиги было много блестящих команд, которых мы помним, но они никогда не выигрывали трофеев, например, "Лидс", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". Эта команда не хочет, чтобы ее так запомнили», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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