«Арсенал» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 16-ти матчах и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 17 голов и пропустив 21 мяч в свои ворота.

Беспроигрышная серия «орлов» в чемпионате составляет пять матчей. За этот отрезок «Кристал Пэлас» одержал две победы и трижды сыграл вничью. В крайнем туре команда Оливера Гласнера взяла верх над «Брайтоном» в гостях — 3:1.

В эту среду «Кристал Пэлас» проиграл «Арсеналу» (2:3) в 1/4 финала Кубка английской лиги и завершил выступления на турнире.

«Арсенал»

«Арсенал» идет на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 16-ти матчах. На счету «канониров» 8 побед, 6 ничьих и 2 поражения при разнице забитых и пропущенных голов 29:15.

Команда Микеля Артеты потеряла очки в двух крайних турах, не сумев обыграть «Фулхэм» (1:1) и «Эвертон» (0:0). До этого у «Арсенала» была победная серия из трех матчей над «Ноттингем Форест» (3:0), «Вест Хэмом» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0).

На этой неделе «канониры» уже встречались с «Кристал Пэлас» в четвертьфинале Кубка английской лиги. «Арсенал» обыграл соперника со счетом 3:2 и вышел в полуфинал, где лондонцам будет противостоять «Ньюкасл».

Личные встречи

В последних 10-ти матчах «Арсенал» одержал 6 побед, «Кристал Пэлас» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 1.80.