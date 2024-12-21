«Кристал Пэлас» примет на своем поле «Арсенал» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и борется за выживание.

Команда находится на 15-й позиции и на четыре очка опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на три балла отстает от вышестоящего «Вест Хэма».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги клуб на чужом поле проиграл... нынешнему сопернику (2:3).

В предыдущем поединке в 16-м туре английского первенства «Орлы» в чужих стенах одержали победу над «Брайтоном» с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Уме, Уортон, Матеус Франса, дисквалифицирован — Муньос.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» потерпел лишь одно поражение (от «Арсенала») при двух победах и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы хотя бы на ничью, однако перевес соперника в классе, что он доказал буквально в прошлой игре, а также фактор своего поля, все же говорит в пользу гостей.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги претендует на чемпионский титул и занимает третью позицию.

Команда на шесть очков отстает от зоны «Ливерпуля», который провел на игру меньше, и на четыре балла от «Челси», а также на два пункта опережает четвертый в таблице «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Канониры» в домашних стенах одержали победу над нынешним соперником (3:2).

Ранее в 16-м туре английского первенства коллектив потерял очки, когда разошелся миром с «Эвертоном», и при этом не сумел отличиться даже одним голом.

Не сыграют: травмированы — Томиясу, Райс, Зинченко, Калафьори, Уайт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл шесть раз и не знает поражений девять матчей кряду.

Данная форма сулит гостям хорошие шансы на победу, не говоря уже о ничьей, пусть даже и на выезде, особенно если учесть их перевес в классе.

Кай Хаверц и Букайо Сака — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Кристал Пэлас» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.00, победа «Кристал Пэлас» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем поединке.

Вместе с тем, в двух из трех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Кристал Пэлас».

Ставка: обе команды забьют за 1.90