«Астон Вилла» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в стартовом матче 17-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 16-ти матчах. Команда из Бирмингема одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 24 гола и пропустив 25 мячей в свои ворота.

В крайнем туре «Астон Вилла» неудачно съездила в гости к «Ноттингем Форест». Команда Унаи Эмери проиграла со счетом 1:2, хотя до этого бирмингемцы одержали две победы подряд над «Брентфордом» (3:1) и «Саутгемптоном» (1:0).

В декабре «Астон Вилла» также провела один матч в Лиге Чемпионов, обыграв в гостях «Лейпциг» со счетом 3:2. После 6-ти туров подопечные Эмери занимают 5-е место в турнирной таблице.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 27 очков в 16-ти матчах. «Горожане» одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 28 голов и пропустив 23 мяча в свои ворота.

На прошлых выходных команда Гвардиолы вела в манчестерском дерби со счетом 1:0, но упустила победу из рук, пропустив дважды в концовке — поражение 1:2. Таким образом, «Манчестер Сити» проиграл уже в пятый раз за последние семь матчей.

В Лиге Чемпионов «горожане» также не радуют. В крайнем туре подопечные Гвардиолы всухую уступили в гостях «Ювентусу» (0:2) и после 6-ти туров занимают 22-е место в турнирной таблице.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 1:0 в Бирмингеме и 4:1 в Манчестере.

В последних 10-ти матчах на счету «Манчестер Сити» 8 побед, «Астон Вилла» оказалась сильнее в одном случае и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.88.