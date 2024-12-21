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    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити»
    «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в стартовом матче 17-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 16-ти матчах. Команда из Бирмингема одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 24 гола и пропустив 25 мячей в свои ворота.

    В крайнем туре «Астон Вилла» неудачно съездила в гости к «Ноттингем Форест». Команда Унаи Эмери проиграла со счетом 1:2, хотя до этого бирмингемцы одержали две победы подряд над «Брентфордом» (3:1) и «Саутгемптоном» (1:0).

    В декабре «Астон Вилла» также провела один матч в Лиге Чемпионов, обыграв в гостях «Лейпциг» со счетом 3:2. После 6-ти туров подопечные Эмери занимают 5-е место в турнирной таблице.

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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» идет на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 27 очков в 16-ти матчах. «Горожане» одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 28 голов и пропустив 23 мяча в свои ворота.

    На прошлых выходных команда Гвардиолы вела в манчестерском дерби со счетом 1:0, но упустила победу из рук, пропустив дважды в концовке — поражение 1:2. Таким образом, «Манчестер Сити» проиграл уже в пятый раз за последние семь матчей.

    В Лиге Чемпионов «горожане» также не радуют. В крайнем туре подопечные Гвардиолы всухую уступили в гостях «Ювентусу» (0:2) и после 6-ти туров занимают 22-е место в турнирной таблице.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 1:0 в Бирмингеме и 4:1 в Манчестере.

    В последних 10-ти матчах на счету «Манчестер Сити» 8 побед, «Астон Вилла» оказалась сильнее в одном случае и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.88.

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