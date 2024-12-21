«Астон Вилла» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 17 декабря и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится вне зоны еврокубков (топ-5).

Команда занимает седьмую позицию и на два очка отстает от зоны континентальных турниров, которую замыкает нынешний соперник, а также на один балл опережает ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура английского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (1:2).

В предыдущем поединке в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов «Вилланы» также на выезде одержали победу над «РБ Лейпциг» (3:2) в результативной игре.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Мингс, Бэйли, Рэмси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ и Лигу чемпионов, «Астон Вилла» выиграла трижды при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть нынешний кризис соперника, а также то, что игра состоится на их поле.

Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» после 16-ти туров английского первенства набрал 27 баллов и уже по большому счету не борется за чемпионство.

Команда занимает пятую позицию в зоне еврокубков, на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов, а также на два пункта опережая нынешнего соперника и шестой в таблице «Борнмут».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Горожане» в домашних стенах потерпели поражение в дерби от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Ранее в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив Пепа Гвардиолы также оказался слабее, уступив на чужом поле итальянскому «Ювентусу» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Аканджи, Аке, Бобб, Родри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» выиграл лишь раз при восьми поражениях и двух ничьих.

Данная форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть, что соперник преодолел недавний спад в игре, а сам матч пройдет на его поле.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и всей АПЛ с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Астон Вилла» выиграла

в трех из четырех последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забила только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.65, победа «Астон Виллы» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних поединков, тогда как в восьми из 11-ти последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Астон Вилла» победит за 3.25