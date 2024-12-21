ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямином Шешко интересуются «ПСЖ» и «Тоттенхэм»Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой? Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб Трофей Лиги чемпионовСмена концепции. Станет ли Объединенная лига угрозой Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Выбьет ли «Вилла» из топ-5 «Манчестер Сити»?

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 21 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пеп Гвардиола
    «Астон Вилла» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 17 декабря и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 15:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится вне зоны еврокубков (топ-5).

    Команда занимает седьмую позицию и на два очка отстает от зоны континентальных турниров, которую замыкает нынешний соперник, а также на один балл опережает ближайшего преследователя.

    Астон Вилла — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура английского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (1:2).

    В предыдущем поединке в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов «Вилланы» также на выезде одержали победу над «РБ Лейпциг» (3:2) в результативной игре.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Мингс, Бэйли, Рэмси, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ и Лигу чемпионов, «Астон Вилла» выиграла трижды при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть нынешний кризис соперника, а также то, что игра состоится на их поле.

    Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» после 16-ти туров английского первенства набрал 27 баллов и уже по большому счету не борется за чемпионство.

    Команда занимает пятую позицию в зоне еврокубков, на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов, а также на два пункта опережая нынешнего соперника и шестой в таблице «Борнмут».

  • История повторяется. Уроки «Кальчополи» в деле о 115 обвинениях в адрес «Ман Сити»
  • Далеко идущие последствия скандала, который привел к понижению итальянского топ-клуба
  • 15/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Горожане» в домашних стенах потерпели поражение в дерби от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Ранее в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив Пепа Гвардиолы также оказался слабее, уступив на чужом поле итальянскому «Ювентусу» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Аканджи, Аке, Бобб, Родри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» выиграл лишь раз при восьми поражениях и двух ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Данная форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть, что соперник преодолел недавний спад в игре, а сам матч пройдет на его поле.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и всей АПЛ с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Астон Вилла» выиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забила только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.65, победа «Астон Виллы» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

    Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних поединков, тогда как в восьми из 11-ти последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Астон Вилла» победит за 3.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Фис — Тин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эюпспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Картахена — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Дерби
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Вилла» из топ-5 «Манчестер Сити»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры