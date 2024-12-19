На днях «шпоры» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в АПЛ. Хозяева забили 5 мячей в ворота соперника. Пусть это был аутсайдер, но ситуация у команды Постекоглу улучшается, так как она не проигрывает второй матч подряд. Напомним, что ранее «Тоттенхэм» уступили «Борнмуту» и «Челси».
«Ман Юнайтед» подошел к матчу в неплохой форме и приподнятом настроении. Будучи аутсайдером встречи, «манкунианцы» обыграли «Ман Сити» 2:1 в АПЛ, тем самым начав серию побед. Это результат оказался спасением после поражений от «Арсенала» и «Ноттингем Форест».
В Кубке лиги «Тоттенхэм» прошел «Ковентри» и «Ман Сити». «Ман Юнайтед» без труда разгромил «Барнсли» и «Лестер Сити».
Прогнозы и ставки
Мнения экспертов по поводу исхода матча разнятся. «Тоттенхэм» — фаворит, но по коэффициентам разрыв небольшой.
- Букмекеры дают 2.21 на победу «Тоттенхэма» и 3.05 на победу «Ман Юнайтед». На проход команд в полуфинал котировки составляют 1.75 и 2.10.
- Аналитики LiveSport.Ru сделали смелый прогноз с коэффициентом 2.70.
- Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Тоттенхэма».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предоставляет статистику, стартовые составы команд, а также коэффициенты к поединку.
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