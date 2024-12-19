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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
    19 декабря в Лондоне состоится очередной четвертьфинал Кубка английской лиги, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча в 23:00 мск.

    Амад Диалло
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    Амад Диалло

    На днях «шпоры» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в АПЛ. Хозяева забили 5 мячей в ворота соперника. Пусть это был аутсайдер, но ситуация у команды Постекоглу улучшается, так как она не проигрывает второй матч подряд. Напомним, что ранее «Тоттенхэм» уступили «Борнмуту» и «Челси».

    «Ман Юнайтед» подошел к матчу в неплохой форме и приподнятом настроении. Будучи аутсайдером встречи, «манкунианцы» обыграли «Ман Сити» 2:1 в АПЛ, тем самым начав серию побед. Это результат оказался спасением после поражений от «Арсенала» и «Ноттингем Форест».

    В Кубке лиги «Тоттенхэм» прошел «Ковентри» и «Ман Сити». «Ман Юнайтед» без труда разгромил «Барнсли» и «Лестер Сити».

    Прогнозы и ставки

    Мнения экспертов по поводу исхода матча разнятся. «Тоттенхэм» — фаворит, но по коэффициентам разрыв небольшой.

    • Букмекеры дают 2.21 на победу «Тоттенхэма» и 3.05 на победу «Ман Юнайтед». На проход команд в полуфинал котировки составляют 1.75 и 2.10.

    • Аналитики LiveSport.Ru сделали смелый прогноз с коэффициентом 2.70.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Тоттенхэма».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предоставляет статистику, стартовые составы команд, а также коэффициенты к поединку.

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