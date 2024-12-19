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    Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». У команд наметилась белая полоса, но на что сделать ставку в их очном матче 19 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов сайта с коэффициентом 2.70

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    Бруну Фернандеш
    19 декабря в 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 19 Декабря 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» нынче сражаются за попадание в топ-6. На данный момент команда оккупировала 10 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Тоттенхэм» довольно результативно атакует, отличившись 36 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 16 матчах.

    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Шпоры» смели с газона «Саутгемптон» (5:0).

    До того команда расписала мировую с «Рейнджерс» (1:1). При этом чуть ранее «шпоры» в перестрелке уступили «Челси» (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шпоры» лишь на два зачетных пункта отстают от искомой шестой позиции. Вот только стабильность результатов хромает на обе ноги.

    Матчи против «Манчестер Юнайтед» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тоттенхэм» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в лидирующую группу. Да и манкунианцам «шпоры» не проигрывают уже 2 года.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы проводят противоречивый сезон. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Манчестер Юнайтед» в 16 матчах АПЛ настрелял лишь 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Манкунианцы переиграли земляков из «Манчестер Сити» (2:1).

    До того команда натужно переиграла «Викторию» Пльзень (2:1). А вот поединок с «Ноттингемом» принес форменное разочарование (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Манкунианцы постепенно обретают себя при Рубене Амориме. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

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    При этом «Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах. Правда, до того команда уступила дважды кряду.

    В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только лидеры все никак не могут продемонстрировать свои лучшие кондиции.

    Безусловно, номинальные гости намерены побороться за трофей. Манкунианцы в последних матчах выглядели довольно выгодно.

    Статистика для ставок

    • Манкунианцы в среднем забивают чуть более гола за матч

    • «Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Шпоры» не проигрывали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: Команда Аморима постепенно прибавляет, плюс явно мотивирована наконец-то одолеть «шпор».

    «Манчестер Юнайтед» нынче пребывает в прекрасном расположении духа, да и забивать в составе команды есть кому.

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.25

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
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