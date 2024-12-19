19 декабря в 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» нынче сражаются за попадание в топ-6. На данный момент команда оккупировала 10 строчку турнирной таблицы.

При этом «Тоттенхэм» довольно результативно атакует, отличившись 36 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Шпоры» смели с газона «Саутгемптон» (5:0).

До того команда расписала мировую с «Рейнджерс» (1:1). При этом чуть ранее «шпоры» в перестрелке уступили «Челси» (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шпоры» лишь на два зачетных пункта отстают от искомой шестой позиции. Вот только стабильность результатов хромает на обе ноги.

Матчи против «Манчестер Юнайтед» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тоттенхэм» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в лидирующую группу. Да и манкунианцам «шпоры» не проигрывают уже 2 года.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы проводят противоречивый сезон. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Манчестер Юнайтед» в 16 матчах АПЛ настрелял лишь 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Манкунианцы переиграли земляков из «Манчестер Сити» (2:1).

До того команда натужно переиграла «Викторию» Пльзень (2:1). А вот поединок с «Ноттингемом» принес форменное разочарование (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Манкунианцы постепенно обретают себя при Рубене Амориме. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах. Правда, до того команда уступила дважды кряду.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только лидеры все никак не могут продемонстрировать свои лучшие кондиции.

Безусловно, номинальные гости намерены побороться за трофей. Манкунианцы в последних матчах выглядели довольно выгодно.

Статистика для ставок

Манкунианцы в среднем забивают чуть более гола за матч

«Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах

«Шпоры» не проигрывали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: Команда Аморима постепенно прибавляет, плюс явно мотивирована наконец-то одолеть «шпор».

«Манчестер Юнайтед» нынче пребывает в прекрасном расположении духа, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.25