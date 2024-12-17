«Ювентус» на своем поле сыграет с «Кальяри» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» начинает защиту титула матчем 1/8 финала против «Кальяри». В прошлом сезоне команда, возглавляемая Массимилиано Аллегри, обыграла в финале «Аталанту» (1:0) благодаря быстрому голу Влаховича.

Таким образом, туринцы в 15-й раз выиграли этот трофей, закрепившись на первом месте по количеству побед в турнире. «Рома» и «Интер» по 9 раз становились обладателями Кубка Италии.

«Ювентус» остается единственной командой, которая еще ни разу не проигрывала в текущем сезоне Серии А. При этом туринцы идут лишь на шестой строчке в турнирной таблице из-за большого количества ничейных результатах. В четырех последних турах «Ювентус» поделил очки с «Миланом» (0:0), «Лечче» (1:1), «Болоньей» (2:2) и «Венецией» (2:2).

«Кальяри»

«Кальяри» предстоит провести уже третий матч в этом розыгрыше Кубка Италии. В двух предыдущих раундах «красно-синие» сначала обыграли «Каррарезе» (3:1), а затем одержали минимальную победу над «Кремонезе» (1:0).

Лучшим результатом «Кальяри» в этом турнире стал выход в финал в далеком 1969 году. В прошлом сезоне «островитяне» дошли до 1/8 финала, крупно уступив «Милану» (1:4).

В чемпионате Италии «Кальяри» идет в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке после 16-ти туров. В крайнем матче команда Давиде Николы минимально проиграла на своем поле «Аталанте» (0:1).

Личные встречи

В этом сезоне команды сыграли вничью 1:1 в рамках 7-го тура чемпионата Италии. В последних 10-ти встречах «Ювентус» одержал 7 побед, «Кальяри» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри» с коэффициентом 2.10.